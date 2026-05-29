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哪件小事會突然擊中你？探究內心最柔軟的一角

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記者李薇／台北報導　圖／AI

每個人都有自己對待周遭人事物的相處模式，有些人擅長扛起一切、有些人做事有原則，不管是哪種狀態，心裡總是會有柔軟的一角，而哪種行為最能讓你心中一暖呢？以下這個心理測驗探究你的深層內心。

Q：以下四個場景哪種小事會突然擊中你？

▲心測。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A. 雨天回來，有人遞給你吃的

B. 有人記得你討厭的食物

C. 收到一條「你最近還好嗎」

D. 忙完一堆事後有人幫你收拾桌面

A. 雨天回來，有人遞給你吃的：你最容易被觸動的是「被照顧」

你其實沒有想像中的獨立，只是習慣凡事靠自己，真正讓你在意的，並不是那份食物本身，而是有人在你還沒說出口前，就已經替你想好需要什麼。

對你來說，最能打動內心的情緒價值，是「有人提前把你放在心上」，你不太擅長主動提出需求，因為你很清楚，很多請求一旦說出口，可能會被敷衍、忽略，甚至被否定。所以當有人不需要你解釋，就能察覺你的需要，主動照顧你的感受，你會在那一刻突然卸下防備。

B. 有人記得你討厭的食物：你最容易被觸動的是「被理解」

對你而言，最珍貴的不是被熱烈討好，而是有人真的記得你的喜好與界線，像是知道你不吃某種食物、不喜歡拍照、不希望被催促等等，這些細節都會讓你覺得自己被認真對待。

你平常或許不太愛解釋太多，也常因為有原則、有界線，被誤會成難搞或挑剔，因此，當有人記住你沒有反覆強調的小事，你心裡會默默被戳中。

你看起來冷靜、理性，也很懂得保持距離，但其實內心很渴望被準確理解。有人記得你細微的不喜歡，對你來說就是一種「我真的有被放在心上」的證明，你不喜歡籠統的關心，容易被具體又細膩的在意打動。

C. 收到一條「你最近還好嗎」：你最容易被觸動的是「被惦記」

你很少主動打擾別人，也不期待誰一定要記得你。但在心裡深處，其實仍希望，當自己努力忍住情緒、假裝沒事的時候，有人能忽然出現，輕輕問一句：「你還好嗎？」

你想要的並不是每天黏在一起的陪伴，而是在重要時刻，有人心裡仍然留著你的位置。這是一種被想起、被放在心上的安心感。

真正打動你的，從來不是對方做了多驚人的事，而是在你沒有主動發出訊號時，是否仍有人記得關心你、想起你。

D. 忙完一堆事後有人幫你收拾桌面：你最容易被觸動的是「被接住」

你很少喊累，也不太會主動求助，就算別人看不出你已經很疲憊，你還是會默默把事情一件件扛下來。

你或許早就習慣自己保持效率、安排好一切，也習慣照顧身邊的人，但當有人在你還沒開口之前，就替你整理好桌面、收拾杯子、幫你分擔瑣事或把計畫先想好，你可能會突然有一種想哭的感覺。

你總是生活裡那個能超人般的存在，會規劃、會執行、會照顧別人，也不輕易崩潰，可其實你很清楚，每一次說著「我可以」背後，都藏著一句「其實我也快撐不住了」。你並不是不能自己來，只是也渴望有人能在某一刻替你分擔一點重量。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性, 心測

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