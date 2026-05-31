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台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品　推限時85折優惠

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▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台隆手創館近期宣布在台開賣居家品牌 CAINZ 熱門單品，該品牌以不浮誇的外觀、主打「為生活而設計」的聰明機能設計受到當地消費者歡迎。現在免飛日本，搭捷運就能把 CAINZ 的精選人氣品項帶回家，業者在 8／31 前還推出 85 折的限時促銷，正適合想幫家裡升級日系美感與舒適度的朋友去挖寶。

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

2022 年日本東急手創館近年受到網購與疫情衝擊，業績惡化，母公司宣佈出售，由日本大型連鎖居家生活百貨 CAINZ 接手，正式將東急手創館收編成旗下子公司，與東急手創館合作超過 20 年的台隆手創館，近期宣布引進 CAINZ 居家單品，開始進一步的合作，也讓台灣居家市場多了更多品牌選項。

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

▲CAINZ 涼感寢具。

面對台灣又悶又熱的夏季，CAINZ 第一波主打的就是在日本熱賣的季節涼感寢具，主打解決夏天睡覺流汗、黏膩的痛點。包括特殊纖維科技、觸感瞬涼的「CAINZ極致涼感消臭薄被」，強調可解決被子容易悶出異味的困擾，售價 1,790 元，特價 1,522 元；具有壓扣設計，可方便固定家裡大小枕頭的「CAINZ極致涼感消臭枕頭墊」，採用清涼、乾爽的雙面設計，還可直接丟洗衣機清洗，售價 249 元。

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

▲CAINZ極致涼感消臭薄被。

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

CAINZ極致涼感消臭枕頭墊。

其他包含能快速帶走頭部熱氣的「CAINZ極致涼感舒眠枕」，以及用低反發材質溫柔支撐脖子，搭配清涼透氣面料，方便車上補眠、出差的通勤或常出差的人「CAINZ極致涼感頸枕」，售價 399 元起。

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

CAINZ極致涼感舒眠枕。

而針對辦公室或居家辦公，也開賣「CAINZ美姿U型支撐舒適坐墊」、「CAINZ腰背支撐機能靠墊，售價 499 元」等單品，售價 499 元起，親民好入手。台隆手創館表示，因應新品上市，即起至 8／31 前特定單品 85 折，想低成本提升生活品質，這波入手很可以。

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

CAINZ美姿U型支撐舒適坐墊。

▲台隆手創館開賣日本居家CAINZ熱門單品。（圖／業者提供）

CAINZ腰背支撐機能靠墊。

IKEA近期也推出涼夏單品並搭配回饋，會員即日起到 6／17，特定涼感寢具 85 折起，包括被面與填充物皆採用萊賽爾纖維，、可於 60 度 C 水溫機洗的「BLÅNEPETA 雙人涼被」，原價 2,199 元，卡友優惠價 1,799 元；雙面設計的「KLUBBSPORRE 人體工學枕」，原價 1,499 元，優惠價 1,249 元。能排除熱氣的 REXBEGONIA 保潔墊原價 1,699 元，卡友優惠價 1,399 元。

▲無印良品、IKEA夏季涼感商品。（圖／品牌提供） ▲無印良品、IKEA夏季涼感商品。（圖／品牌提供）

▲BLÅNEPETA雙人涼被；KLUBBSPORRE人體工學枕。

其他包括經典藍袋設計的 FRAKTA 保冷袋，原價 99 元，優惠價 79 元；UPPFYLLD 蔬果沙拉脫水器原價 129 元，卡友優惠價 109 元。熱門的 RÅSKOG／NORRÅVA 附蓋推車，也推出適合夏天的粉紅色新色，售價 929 元；輕巧好收納的MARULK 野餐餐具 21 件組，內含網袋、托盤、盤子、馬克杯與餐具組，可供 4 人使用，全套餐具可堆疊收納並放入隨附網袋，售價 299 元。

▲無印良品、IKEA夏季涼感商品。（圖／品牌提供）  ▲無印良品、IKEA夏季涼感商品。（圖／品牌提供）

▲UPPFYLLD蔬果沙拉脫水器；MARULK野餐餐具 21件組。

關鍵字：

CAINZ, 台隆手創館, HANDS, 日本居家品牌, 涼感寢具, 辦公坐墊, 85折優惠

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