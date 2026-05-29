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Tamagotchi初代電子雞必收！40款聯名曝光　絨毛耳機包、登機箱太勸敗

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文／妞新聞

CASETiFY強勢攜手日本萬代推出全新Tamagotchi（塔麻可吉／塔麻歌子）聯名系列，推出充滿Y2K美學的電子配件，從印花手機殼、耳機收納包，再到吊飾背帶，都將掀起無數人的童年回憶。其中，限定版初代電子雞更是超級欠收藏！

▲CASETiFY×Tamagotchi聯名。（圖／CASETiFY，下同）

Tamagotchi自1996年問世以來，就以獨特的掌上型電子寵物遊戲引發全球熱潮，陪伴著跨世代的粉絲走過數十年時光。而這次與CASETiFY共同打造的聯名系列，不只將標誌性的「像素」當作靈感，復古撞色的風格設計，更宛如帶人乘坐時光機回到千禧年。

CASETiFY×Tamagotchi聯名

1.印花手機殼

本次聯名推出的「印花手機殼」，以Mametchi、Mimitchi與Kuchipatchi等經典角色為主題，結合角色俏皮可愛的招牌表情與趣味貼紙元素，每款都為日常穿搭增添不可忽視的潮流魅力。

2.矽膠手機吊飾

玩心十足的「Tamagotchi矽膠手機吊飾」，無論結合背帶、串珠掛鉤，或是其他吊飾配件，都能讓大家輕鬆穿出人群中最獨特的個人風格。

3.限定版初代電子雞

專為聯名製作的「限定版初代Tamagotchi」又怎麼能錯過！從限定配色及機身設計，到有著懷舊像素的遊戲介面，不僅要讓大家再次體驗這個需悉心照料的養成遊戲，還能隨時把這份專屬回憶帶在身邊。

4.絨毛耳機收納包

「Tamagotchi 絨毛耳機收納包」以Mametchi、Mimitchi與Kuchipatchi三位人氣角色為核心設計，柔軟蓬鬆的絨毛材質和可愛吸睛的角色外型，掛在包包上簡直療癒力十足。

5.吊飾背帶

「Tamagotchi 3合1吊飾背帶」除了可依照日常需求自由切換斜背、頸掛或腕帶多重使用方式，也可搭配其他配件進行風格混搭，將實用機能與潮流玩心完美結合。

6.金屬串珠掛鉤

以金屬串珠設計打造的「Tamagotchi獨家金屬串珠掛鉤」，彈性保留自由拆卸、搭配吊飾使用的實用功能，外加復古的Y2K美學，隨手一掛都能呈現不同造型。

7.旅行頸枕

「Mametchi旅行頸枕」完全就是旅行出遊的最佳夥伴！以柔軟材質結合軟萌外型，讓旅途中的每趟休息都充滿與電子寵物的溫暖陪伴。

8.登機箱

本次聯名更有鈷藍色與亮面粉等兩款客製化選擇的「Tamagotchi 21吋登機箱」，除提供7款Tamagotchi限定印花自由挑選之外，還可支援客製化文字設計，讓大家在前往機場的路上成為眾人焦點！

9.隱藏版收藏卡

此外，購買任一Tamagotchi x CASETiFY聯名系列商品，還可獲CASETiFY獨家隱藏版收藏卡盲包乙份（數量有限，送完為止）。每張收藏卡皆以高端材質與精緻工藝呈現，等著粉絲們來搜集！

Tamagotchi x CASETiFY聯名系列已於即日起開放加入優先購買名單，並將於5月29日於CASETiFY台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。大家快把時間給記下來吧！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, CASETiFY, Tamagotchi

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