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2026「高級原生肌」趨勢　GUCCI氣墊直接開濾鏡、VDL寧靜藍底妝超紅

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2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲（圖／品牌提供、tingting攝）

圖文／CTWANT

現在女生對底妝真的越來越挑。因為真正厲害的底妝，早就不是單純遮瑕而已，而是要讓皮膚看起來乾淨、有精神、有高級感。尤其現在大家每天都在自拍、拍Reels、開視訊，底妝只要一浮粉、一暗沉，整張臉的精緻感就會立刻消失。

也因為這樣，現在很多女生其實很願意投資底妝。因為比起一直買不適合自己的粉底，大家更想找到那種「從早到晚都漂亮」的底妝。尤其台灣夏天又濕又熱，真正能撐過高溫、冷氣房、出油暗沉的底妝，才是真的值得花錢。今年底妝趨勢也很明顯，從過去厚重高遮瑕，正式轉向「高級原生肌」。比起把所有瑕疵蓋到完全看不見，現在女生更在意的是：皮膚能不能看起來細緻、有光澤，而且近看也漂亮。

GUCCI Beauty 恆久無瑕氣墊粉底　精品氣墊真的開始捲到新高度

GUCCI今年這顆氣墊，真的完全是精品彩妝的代表作。很多人現在已經不太喜歡以前那種很厚重的霧面底妝，因為近看容易顯乾、顯毛孔，但GUCCI做的是現在最流行的「霧中帶光」妝感，既有柔焦感，又保留肌膚自然光澤。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲GUCCI Beauty恆久無瑕氣墊粉底／2,900元。（圖／品牌提供）

最厲害的是，它很適合台灣夏天。很多女生最怕下午出油後底妝開始變黃、變悶，但這顆在高溫潮濕下，妝感還是能維持乾淨感，尤其毛孔柔焦效果很漂亮。而且外包裝真的美到不行。黑色鏡面粉盒搭配金色GUCCI Logo與經典花卉圖騰設計，拿出來補妝時完全像精品配件，甚至很多人會為了包裝直接想收。另外尖頭粉撲也非常實用，鼻翼、眼下都很好補妝，很適合平常習慣帶氣墊出門的人。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲GUCCI Beauty恆久無瑕氣墊粉底／2,900元。（圖／品牌提供）

SHISEIDO 寶石光眼頰亮彩盤　現在高級底妝都不能少「立體打亮」

今年底妝還有一個關鍵趨勢，就是立體光感。因為現在女生已經不流行整張臉都很亮，而是更在意臉部輪廓的光影細節。SHISEIDO這次推出的寶石光眼頰亮彩盤，其中01蛋白石與02米杏水晶其實非常適合當底妝打亮使用。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲SHISEIDO寶石光眼頰亮彩盤#01、#02 7g／1,450元。（圖／品牌提供）

尤其現在很流行這種帶膠捲感、柔焦霧光的妝效，打亮不再只是閃，而是要讓皮膚看起來更細、更高級。這兩色拿來打在顴骨、鼻樑、眼下與臥蠶，都能讓底妝立刻變得更立體。而且粉體非常細，不太會破壞原本底妝，反而會有種「皮膚本身就在發光」的感覺。加上今年「水晶能量色」在日本、韓國社群討論度很高，也讓這盤話題度特別高。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲SHISEIDO寶石光眼頰亮彩盤#01 7g／1,450元。（圖／品牌提供）

VDL 美肌超能力氣墊粉餅　韓國現在超紅的「校色型底妝」

現在韓國女生越來越流行「校色型底妝」，因為很多人發現，比起厚厚遮瑕，把膚色修乾淨其實更重要。VDL這次把最強校色科技直接做進氣墊裡，其中討論度最高的就是「寧靜藍」。亞洲女生最常見的問題其實就是蠟黃與暗沉，這種藍色校色概念，可以讓底妝看起來更乾淨、透亮。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲VDL超能力淨白氣墊 SPF50+ PA+++／13g／800元。（圖／品牌提供）

另外「玫瑰粉」則很適合氣色差、容易顯疲憊的人，拍上去會有很自然的粉嫩感。而且很多人現在最怕補妝越補越髒，但VDL這類校色型氣墊，反而能讓妝感重新回到剛上妝時的乾淨感。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲VDL超能力亮采氣墊 SPF50+ PA+++／13g／800元。（圖／品牌提供）

THE WHOO后 極緻禦光原生煥亮防曬乳　現在韓國女生很愛這種「零粉底蜜桃肌」

現在很多韓國女生其實已經不喜歡每天上厚粉底，反而更追求那種「皮膚本身很好」的感覺。THE WHOO后這條防曬最厲害的地方，就是它不是單純防曬，而是直接把「零粉底底妝感」做進去。上臉後會有很自然的蜜桃粉嫩光澤，皮膚看起來很乾淨、有氣色，但不會有厚重粉感。而且它的質地很輕盈，推開後不太會有傳統高係數防曬的黏膩感，很適合現在夏天使用。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲THE WHOO后 極緻禦光原生煥亮防曬乳 SPF50+/PA++++／50ml／1,880元。（圖／品牌提供）

配方中加入菸鹼醯胺與THE WHOO后獨家的韓方保養概念拱辰Solution™，除了提升肌膚明亮感，也讓整體妝感更有細緻度。現在很多女生白天其實不一定想上完整粉底，這種「防曬型底妝」反而會越來越實用。

2026女生最想要的「高級原生肌」！GUCCI、VDL、資生堂讓底妝直接開濾鏡

▲THE WHOO后 極緻禦光原生煥亮防曬乳 SPF50+/PA++++／50ml／1,880元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 底妝

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