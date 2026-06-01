宜蘭包棟民宿推薦！14米泳池＋純白建築好清爽　坐雲朵餐桌旁喝在地茗茶

文、圖／Ean

家族旅行最難的不是選地點，而是找到一個能讓所有人都自在安放、卻又不顯擁擠的空間。這座位於宜蘭冬山、今年三月甫揭幕的「Villa Samaya Awan 紗幔雅雲灣」，為宜蘭的包棟度假提供了一個回歸生活本質、簡約卻不失質感的選擇。這次榮幸受到邀請，帶著家人與親戚共13位成員來到此地，展開一場久違的、沒有行程的隱逸小旅行。

「Awan」在印尼語中意指雲朵，這名字起得恰如其分。當你站在建築中庭，看著那座長達14米的南洋風泳池倒映著蘭陽平原變換莫測的雲影時，確實能感受到一種慢下來的節奏。這座由「私選旅行 Select Staycation」團隊策劃經營的新作，並非追求奢華的堆砌，更像是在推廣一種「剛剛好的生活感與留白」。

▲幾何線條勾勒出的俐落空間，池水倒映著宜蘭初夏的清透與涼意。

▲視線所及皆是療癒的翠綠，此時此刻，不趕路就是最好的狀態。

▲暖黃燈光下的聚會才正要開始，歌聲裡裝滿的是家族成員間的默契。

視覺的純白序曲：以雲朵為名的核心空間

抵達時，最先讓人安下心來的是建築的視覺語彙。兩棟獨立的純白建築，在翠綠的稻浪間顯得格外洗鍊。我們這次13位成員包下了其中一棟（半區單包棟），一進門，那種通透、無阻隔的開放式一樓空間，立刻成了大家聚會的核心。

▲透過鏡面的延伸，室內空間與窗外的田園綠意有了更開闊的對話。

▲隨時都能來一局的隨興，是包棟民宿才有的自在節奏。

空間設計上並沒有過多繁複的裝飾，而是將舞台留給了自然光與窗外的田園。大面的落地窗將宜蘭常見的蔥鬱景致直接延攬入室，對於長年在城市裡穿梭的我們來說，這種窗景本身就是一種紓壓。而室內最吸睛的靈魂家具，莫過於那張雲朵造型的餐桌，不僅優雅地呼應了民宿名字，更自然地界定出大家共享生活的位置。

我觀察到這種動線設計，讓大夥能自在地各尋其樂、卻又彼此陪伴：沙發區有人點歌歡唱，有人在一旁放鬆地滑手機，或是在雲朵桌旁忙著張羅零食。即便只是看著窗外發呆，在這種開放式的空間感裡，每個人都能找到最舒服的姿勢，卻依然共享著同一份度假的頻率。

▲留白的室內色調，將視覺焦點安靜地留給了窗外的蘭陽平原。

▲雲朵桌如裝置藝術般安放於室中心，柔化了建築的剛硬線條。

▲話匣子一開關不了，圍坐在雲朵桌旁交換的是平日難得訴說的家族故事。

▲旅行中的療癒時刻，往往藏在等待咖啡萃取的幾分鐘空白裡。

舌尖上的地方志：職人咖啡與蔥香金萱

有時對度假質感的感知，往往是從客房裡那杯茶或咖啡開始的。若平日對此有些要求，便能察覺到紗幔雅雲灣在選品上的細緻，他們將幾款宜蘭在地的風味帶入旅程，讓這兩天一夜的日常，多了一份屬於土地的氣息。

廚房備有由宜蘭在地烘豆職人、曾獲得《Coffee Review》高分肯定的GK咖啡豆。對於我這種咖啡成癮者而言，能看到民宿貼心備好「海神」與「曼巴」兩款不同烘焙度的精品配方豆，確實是很窩心的細節。晨間醒來，磨豆機傳出的香氣在屋內漫開，那是一種不需多言的度假儀式感。

▲精選不同烘焙度的精品豆，滿足了旅人對於風味的細微偏好。

▲無論是想配茶的鹹點或解餓的補給，這方空間都準備得恰到好處。

茶品的呈現也很有誠意。民宿與三星「宜紅茶苑」、冬山「花間茶語」合作，準備了六款在地茗茶。除了大眾熟悉的蜜香紅茶與紅心芭樂綠茶，其中最讓我玩味的是「蔥香金萱」。起初我帶著三分好奇沖泡，沒想到入口後那抹若有似無、帶點辛香的蔥味竟與金萱原有的奶香和諧共生。在雲朵桌旁伴著這杯茶，伴隨極簡的視覺層次，就是度假生活中最剛好的片刻。

▲簡約的玻璃罐裝著宜蘭的好山好水，每一口都是蘭陽平原的風味延伸。

▲與頻率相同的「咖啡蟲」親人，在窗邊細品這份講究的風味。

情感流動的日常：從鮮魚料理到跨海視訊

家族旅行中最迷人的，往往不是緊湊的打卡，而是那段刻意空出來的相處時光。

這日的晚餐，我們參考了民宿建議，預約了在Google評論上擁有極高評價的「二漁咖啡-鮮魚定食」。這家店主打現流鮮魚料理，因為主理人對食材來源有其執著，鮮魚菜單往往要到前一晚才能最終確認，這也為餐敘增添了不少話題。實際品嚐後，現流鮮魚的肉質確實清彈鮮甜，料理手法不顯沉重，若剛好有機會造訪冬山，不妨列入用餐的參考清單。

▲回歸食材本質的純粹，在魚鮮送入嘴裡的瞬間，最能感受到職人對鮮度的那份堅持。

▲從細緻的配菜到火候剛好的主魚，滿足我們遠道而來的胃。

▲月色悄悄爬上了牆面，在暖黃燈影下交織出一段安靜且迷人的用餐氛圍。

在民宿的生活中，最珍貴的莫過於能在私密空間內享受純粹的歡聚，像是入住下午，我們除了為在座的外甥慶生，也在客廳連線視訊，為遠在東京的外甥女送上跨海的生日祝福。

而包棟最大的魅力，就是能徹底放下包袱。入夜後，一樓空間成了大夥的娛樂場，有人拿麥克風盡情高歌、有人在切磋撞球，電動麻將與Switch也沒閒著。幾位兄長與姐夫都是愛酒之人，在包棟別墅裡沒有酒後開車的疑慮，大夥這晚喝得相當盡興。在自在的氛圍下，伴隨著零嘴與一樁樁家族趣聞，這種能讓情感自然流動的夜晚，或許就是包棟民宿對一個家族而言最大的價值所在。

▲眾人舉杯，讓笑容在快門下定格，紀錄下這份難得的歡聚時刻（酒後不開車，安全有保障）。

▲緩緩倒入杯中的琥珀色液體，與冰塊碰撞發出的清脆聲響，成了夜晚放鬆的序曲（未滿十八歲禁止飲酒）。

▲凝神注視，俯身尋找最佳擊球角度，藉由包棟民宿為親人們創造更多日常之外的互動機會。

▲跟著螢幕上的字幕哼唱，將思緒帶回某段記憶中的旅程。

洗沐的儀式：自選香氛櫃的驚喜

旅途上，最適合用一場溫潤的熱水澡為一天收尾。在分享夜裡的儀式感前，先簡單說明房間配置。每一棟Villa配置有4間房（2間雙人房、2間四人房），空間感維持了一貫的極簡調性。

雙人房空間寬敞，原本的沙發區能變形成一張雙人床（額外加床費用以人頭計），對於人數彈性的家庭出遊來說，分房的布局顯得有餘裕。其中兩間雙人房配備了面向稻田的開放式景觀浴缸。當熱氣氤氳，望著窗外一片翠綠的田園，確實能感受到一份靜謐的生活感。

▲洗沐空間裡的純白留白，讓身心在一抹清透天光中歸零。

▲看似安靜的墨綠色沙發區，其實隱含了變身為舒適沙發床的設計巧思—為家庭出遊增添了彈性分房的餘裕。

▲兩床並置的寬闊格局，讓四人同行的家族成員在分享對話之餘，依舊能擁有一份自在的空間感。

有趣的是，走進浴室會發現並未預先擺放洗沐備品。這並非疏漏，而是民宿提供的「自選沐浴香氛櫃服務」。入住時，大家可以在一樓公共空間依個人喜好，挑選最契合心情的品牌帶回房內。當天櫃上準備了包括台灣植萃品牌「茶籽堂」以及我曾合作過的義大利品牌「ALLEGRINI 艾格尼」等多款的精選選品。在熱氣中聞著自己挑選的專屬香氣，這種細節讓平凡的盥洗也變得有趣。

▲從台灣植萃到義大利精品，備品的選擇也體現了對生活質感的追求。

▲結束一天的田園漫遊，最適合用這段私密的留白me time作為結尾。

家學淵源：鏡頭前的自然神態

隔日早晨，陽光在雲影間跳動。

早起的人把握時間躍入那座14米長的南洋風泳池，在白色建築的映襯下，晨間的水光顯得格外清亮。當管家在廚房忙著準備早餐時，一樓的戶外露台成了我們家族的臨時攝影棚。

▲夏日將至，入住於此、任何時間都能漂浮在水面上享受清涼。

說起這份對鏡頭的自在感，或許真有一份家學淵源。我們家族中攝影玩得早，從阿公時代的Leica相機，到父執輩講究的蔡司鏡頭，甚至當年家裡還設有暗房。我們這群同輩親戚中有不少人就是在長輩們的鎂光燈下長大的，不需特別指導，便能捕捉到大夥最放鬆的神態。鏡頭後的側拍更是笑聲不斷，那些不經意留下的快門紀錄，往往比刻意擺拍更有溫度。

▲不需多餘的指示，這種家人間自然的互動與笑靨，就是最棒的留念。

▲在充滿光感的空間裡留下合影，這份溫暖的凝聚感，是包棟旅行最美的風景。

最後，大家圍聚在雲朵餐桌旁享用由管家準備的宜蘭風味早餐，從壯圍水耕農場的沙拉、粉漿蛋餅到圓山魚丸米粉湯，這些在地食材讓味蕾也跟著放慢了節奏。戶外露台牆上那句「跟著雲灣 放慢 讓世界跟得上你」成了這兩天一夜最好的註腳。

▲陽光大方地灑在純白桌面，蔬果的鮮綠顯得格外亮眼，為早晨注入滿滿活力。

▲粉漿蛋餅金黃色澤散發香氣，那是喚醒味蕾最直接、也最溫暖的方式。

▲大夥依照自己的步調在雲朵桌上自由取餐，感受那份如家一般的歸屬感。

職人靈魂的收尾：GK咖啡的極致體驗

對於家族中幾位咖啡成癮的成員來說，這趟旅行的終點不在退房那一刻，而在退房後驅車前往位於稻田旁的「GK咖啡」。

這裡不只是民宿咖啡豆的供應來源，更是一處能讓人近距離觀察職人如何對待咖啡豆的場所。這間自家烘焙店實力極其深厚，主理人GK曾於2020年以一款藝妓咖啡獲得《Coffee Review》98分的世界最高紀錄，至今店內依然產出多款CR 96-97分的高分精品豆，且連年入選全球年度排行榜。

▲選豆的過程宛如一場微型的冒險，光這樣就足以讓人感覺開心。

▲透過冰鎮後的風味張力，原本複雜的調性變得更有層次感。

▲品飲，就從嗅聞研磨後的乾香開始。

▲吧台瞬間成了小講堂，職人老闆正不藏私地分享控制水流與節奏的心法。

多謝老闆提前開門讓我們「包場」體驗。除了品嚐大家各自點選的精品豆，老闆更分享了不少關於咖啡知識與手沖萃取技巧。最難得的是，當我實際現學現沖時，老闆大方拿出了壓箱寶—每磅要價台幣七千多元的阿里山頂級咖啡豆讓我練習。那種回甘的口感與細膩的層次確實難忘，雖然成本太高讓我笑稱這體驗是「回不去也得回去了」，但那份對品質的純粹追求，為這場旅行畫下了一個圓滿的句點。

▲將剛汲取的心法立刻融入熟悉的手感，在穩定的水流中，進行一場即時的風味演練。

【關於Villa Samaya Awan 紗幔雅雲灣的常見QA】

Q1：民宿的房型配置與加床規定為何？

民宿由A、B兩棟極簡白色建築組成，每棟配置2間雙人房（配有開放式浴缸）與2間四人房。標準入住為12人，每棟最多可透過雙人沙發床加2床（上限16人），加床費用為每位$1,300元。

Q2：單包棟與雙包棟在設施使用上有什麼區別？

單包棟時，中庭14米大泳池採雙棟共享模式。每棟皆擁有獨立的KTV系統、電動麻將、Switch、完整廚房及戶外BBQ烤肉區。後棟（即我們這次入住）額外設有3合一撞球桌與飛鏢機。若希望獨享全區（含中庭泳池），可選擇雙包棟方案。

Q3：關於「雲灣早餐」與餐飲服務細節？

住宿視不同方案，若有含早餐、會是雲灣管家現做的中西式早餐（包含壯圍水耕沙拉吧、蘭陽米粥、魚丸米粉湯等）。若有私廚或外燴需求，請務必事先透過管家推薦已合作的業者；若需租借美式烤爐，收費為$1,000元（含海鹽、燃料及後續清潔）。

Q4：沐浴備品有哪些品牌可以選擇？

民宿提供「自選沐浴香氛櫃」，品牌包含茶籽堂、ALLEGRINI 艾格尼、BLUESEEDS 芙彤園、CULTI等5款以上精品選品，讓旅客依喜好帶回房間使用。

Q5：是否為寵物友善民宿？

是的，歡迎受過管訓的寵物同行（不可上床、上沙發及進入泳池）。單包棟上限二隻，每隻收費$1,000元。民宿於退房後會進行專業蒸氣清潔以確保環境。

Q6：目前的限時優惠方案為何？

2026年5月份指定日期提供「微包棟」優惠，2 人起即可成行：

單棟二房微包棟（2–6人）：$9,999

單棟三房微包棟 （6–10人）：$14,999

單棟四房包棟（10–12人）：$19,998（直接升級全區大包棟）

三天二夜續住另有贈酒優惠，詳情請參閱官方 LINE 或官網 FAQ。

▲告別這處讓心境慢下來的角落，帶走的除了快門記錄的瞬間，更多的是那份能持續在日常中發酵的從容節奏。

/ Info./

Villa Samaya Awan 紗幔雅雲灣

官網｜臉書

地址：宜蘭縣冬山鄉三順路37號

GK 咖啡

官網｜臉書

地址：宜蘭縣冬山鄉復興路166號

作者：「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！