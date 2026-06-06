微小的日常比想像中還要奢侈　身體健康時人很容易忘記珍惜

文／人物誌

現代人的生活，好像總有追不完的目標。

工作想再往上、收入想再更多、生活想再更好，甚至連休息都像是一種必須安排效率的行程。我們習慣把成功定義得很巨大，彷彿人生一定要完成什麼驚人的事情，才算真正活過。

所以，大部分的人都在往遠方看。我們羨慕別人的成就，焦慮自己的速度，害怕停下來之後，就會被世界拋下。可是很多時候，真正支撐一個人走下去的，並不是那些遙遠的理想，而是一些微小到幾乎不被注意的日常。

例如，好好睡一覺、吃得下飯、能自己起床、走路、洗澡，甚至只是安穩地呼吸。這些事情平常看起來普通到沒有存在感，但其實，它們比想像中還要奢侈。

▲《去有風的地方》劇照。（圖／微博，下同）

身體健康時，人很容易忘記珍惜

人總是這樣。擁有的時候覺得理所當然，失去之後才知道原來那麼珍貴。健康尤其如此。

當身體正常運作時，我們不會特別感謝自己今天沒有頭痛、胃痛，也不會因為能夠睡滿八小時而感動。很多人甚至連好好吃飯的時間都不願意留給自己，一邊工作、一邊滑手機，匆忙地解決一餐，好像身體永遠不會抗議。

直到某一天，開始失眠、慢性疼痛、情緒耗竭，或者只是一次突如其來的生病，人才會發現，原來能舒服地生活不是基本配備。

有時人在醫院待過之後，會突然對日常產生完全不同的感受。能自由地下床走路，原來值得開心；能正常吃東西，原來是一種幸福；甚至只是平凡地曬曬太陽，都變得非常難得。

成年人的脆弱，往往藏在細節裡

很多成年人其實不是被什麼驚天動地的大事擊倒，而是慢慢耗損。睡不好、壓力太久、情緒長期緊繃，最後連快樂都變得遲鈍。以前覺得沒什麼的小事，後來卻發現自己已經很久沒有真正感受過。

現在回想一下，有多久沒有好好吃飯、好好睡覺了？我們總以為人生的困難是那些重大挫折，但其實很多時候，真正讓人疲憊的，是常常忽略自己。

所謂奢侈，不一定是昂貴



年輕的時候，大家對奢侈的想像，可能是名牌、豪宅、昂貴的旅行，或者某種令人羨慕的人生。

但長大之後會慢慢發現，真正稀有的東西，其實不是那些外在的物質。而是下班回家後，還有心情做飯，還有關燈後能馬上入睡並一夜好眠，身體沒有病痛、心裡沒有太多煩惱與焦慮，可以照顧好自己，也能關心身邊的人。這些事情聽起來很普通，但並不是每個人都能一直擁有。

人有時候要經歷過苦難才會體會到，原來最珍貴的，從來不是那些拼命追逐的東西，而是那些曾經被忽略的日常。

好好感受平凡就是幸福

或許人還是會繼續追求更好的生活，這沒有錯。 努力工作、期待未來，本來就是人生的一部分。

只是偶爾也可以停下來想一想：「現在的自己，是否已經擁有一些曾經沒注意過的幸福？」

如果今天能好好吃飯、好好睡覺，身邊還有人可以說話，甚至只是平靜地過完一天，其實都已經很難得了。

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