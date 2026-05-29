李沐愛上Miu Miu知性風、曾敬驊拎大包想去運動！微風信義新店Vivant包必收

記者鮑璿安／台北報導

Miu Miu 台北微風信義專門店正式開幕，今29日邀請李沐和曾敬驊逛店，李沐以巴拿馬棉質連身裙清新現身，提到自己一直很喜歡 Miu Miu 的知性風格，曾敬驊則笑說自己以前多半穿黑白色系，最近開始想嘗試亮色搭配，也很喜歡今天的水洗丹寧外套，是私下逛街一定會入手的單品。





▲MIU MIU微風信義專門店開幕記者會暨派對，李沐（左）、曾敬驊。（圖／記者黃克翔攝）

李沐以府綢襯衫、棉質上衣層次疊搭現身，清爽色調和輕盈材質很適合台北夏天。她受訪時提到，這次特別喜歡系列裡薄薄的外套和黃色牛仔帽，也注意到不少針織單品，覺得很有知性氣質，未來會想多嘗試。曾敬驊透露自己喜歡丹寧外套單品，是快速出門時二話不說的首選，今天也將 Miu Miu 男裝穿出休閒感。至於包款，他也直言自己平常運動、健身、打球時需要裝換洗衣物和裝備，因此Vivant的大容量設計特別重要，小吊飾則是他的個人喜好，甚至已經收藏到數不清。





▲李沐穿著巴拿馬棉質連身裙 $79,000 、 Vivant皮革手提包 $115,000。（圖／記者黃克翔攝）





▲曾敬驊演繹水洗丹寧外套 $145,000 ; Vivant皮革手提包 $150,000。（圖／記者黃克翔攝）





▲MIU MIU 台北微風信義專門店是全台首度採用天花板木條結構，一路延伸至展示架，讓整體空間更有建築感 。（圖／品牌提供）



這次開幕亮相的微風信義專門店，佔地約 89 平方米，完整囊括服裝、鞋履、皮件包款與首飾配件，包含全新 2026 L’Été 系列商品。店裝也延續品牌擅長的對比美學，外觀以象牙白色萊姆石打造，內部則運用天藍色帆布牆面、木製展示層架、落地鏡與象牙白石材地坪，營造出明亮又細膩的空間氛圍；其中最特別的是，全台首度採用天花板木條結構一路延伸至展示架，讓整體空間更有建築感，也呼應 Miu Miu 經典與現代交錯的設計語言。

▲MIU MIU Vivant NT115,000 。（圖／品牌提供）

而這一季最值得鎖定的新品包款，無疑就是 Vivant，以精緻且多功能的設計串起整體穿搭，除了經典皮革款，本季也延伸出更有夏日氛圍的變奏設計，像是亮眼青草綠色版本，透過柔和拱形輪廓與雙提把設計，把少女感和辨識度一次拉滿；另一款木珠編織水桶包，則以立體珠飾結構包覆內袋，讓整體看起來更有手工感與度假氣息，也與系列中海景、日光、沙色與棕色調的輕盈夏日印象彼此呼應。

同場加映





▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）





▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。