早8人再也沒有藉口變醜！一拍即完妝的氣墊粉餅　秒速美肌零瑕疵

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

身為勤勤懇懇的早8人睡覺都睡不飽，還想要一整天美美出圈，氣墊粉餅絕對是最給力的美肌工具，通勤路上或是等車空檔，無腦輕拍直接GET韓妞水嫩肌，簡直不要太省事！近期就有多款值得擁有的懶人氣墊單品，讓人沒有藉口變醜。

＃橘朵 新持妝氣墊霜，售價690元

深受年輕族群喜愛的橘朵最懂亞洲女孩的底妝需求，近期全新推出新持妝氣墊霜，非常適合台灣油性或是混合性肌膚使用，超強控油能力更添加雙酵茶配方，抵抗底妝暗沉，一拍即能遮蓋全臉瑕疵，打造微霧奶油肌，奶茶色包裝更是質感滿分，隨時補妝上妝都時髦。

＃PAUL & JOE 糖瓷超抗陽精華氣墊，售價1770元

將巴黎人「JOIE DE VIVRE」（意即生活的喜悅）融入生活為概念，PAUL & JOE設計出多款浪漫又少女心的單品，夏季全新上市「白蕾絲氣墊粉餅」糖瓷超抗陽精華氣墊以溫潤珍珠白粉盒，內含80%保養級精華液為基底的粉底，獨家高防禦果凍凝膠秘密配方透過清爽質地賦予肌膚最高防曬力，一拍即有韓系水光肌。

＃媚比琳 超持妝柔霧寶寶氣墊，售價822元

以「原生寶寶肌」為靈感，媚比琳推出超持妝柔霧寶寶氣墊，結合長效控油、輕盈服貼與高保濕配方，搭載三重柔焦粉體技術，能在上妝瞬間修飾毛孔與瑕疵，40%的護膚保濕成分即使控油也不乾燥卡粉，兩款中性色號適合亞洲女性膚色，一拍即有柔焦感美肌。