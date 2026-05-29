越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵

▲越南河粉清爽順口，蔬菜量也夠。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

為什麼越南人體型都偏瘦？營養師高敏敏指出，除了飲食選擇較清爽，搭配大量蔬菜、規律活動與減壓習慣，都是影響體態的重要因素，帶你解析越南人的生活方式與身材管理關鍵。

#餐前喝湯增加飽足感

越南河粉常搭配清爽湯頭，許多人習慣先喝幾口熱湯再進食。這類較清淡的湯品有助放慢用餐速度，也能提升飽足感，進而幫助控制整體食量。

#主食搭配大量蔬菜

無論是生春捲、米紙捲或河粉料理，都常搭配大量生菜、香草及蔬菜。增加蔬菜攝取不僅能補充膳食纖維，也有助於提升飽足感，讓飲食內容更加均衡。

#飲食以天然食材為主

越南料理經常使用各類香草、豆類與新鮮蔬果。營養師提醒，這些食材有助增加膳食纖維與營養素攝取，但「抗醣」或「阻止醣類吸收」等效果仍需視整體飲食內容而定，不能單靠單一食材達成減重效果。

#午睡文化與壓力管理也是關鍵

除了飲食之外，越南部分地區保有午休習慣。適度休息有助身心恢復，也可能幫助降低長期壓力帶來的影響。不過專家也提醒，午睡與體重控制之間並非直接因果關係，維持規律作息、充足睡眠及良好的生活節奏，才是長期健康管理的重要基礎。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了以上，其實日常活動量高才是他們維持體態的重要原因，像是不少民眾習慣晨間散步或進行戶外活動，增加每日活動量；腳踏車除了是交通工具，也成為許多人日常運動的一部分；羽球、足球等運動在當地相當普及，年輕族群也愈來愈重視瑜珈與健身訓練。相較於久坐生活型態，規律活動能提升身體能量消耗，對體態維持與健康管理都具有正面幫助。