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敏感肌乾癢抓不停？歐洲皮膚科醫學會認證配方　穩住躁動更有感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

敏感肌挑選保養單品時，最重要的不是追求成分越多越好，而是確認配方是否溫和、單純，並避開容易刺激肌膚的酒精、香精與高濃度酸類。近期天氣炎熱不少人肌膚開始失衡，這幾款單品特別適合脆弱敏感的膚況，一抹有感修護水潤，同時降低負擔。

＃Cetaphil舒特膚 AD益膚康舒敏乳霜，227g、售價1390元

▲Cetaphil,舒特膚,m̄enom̄eno,適樂膚,保養,醫美。（圖／品牌提供）

針對肌膚乾癢粗糙、越抓越癢的危急惡性循環，舒特膚全新推出AD益膚康修護系列，嚴選歐洲皮膚科醫學會發表的專利成分「麥冬根植萃活性科技AD Resyl®」，全方位平衡肌膚表層生態，讓壞菌難以持續作惡，同時搭載聚絲蛋白、神經醯胺、甘油等保濕鎖水配方，等於是為肌膚建立保護層，舒緩乾癢。

＃m̄enom̄eno 無畏潤膚乳液，300g、售價780元

▲舒特膚,m̄enom̄eno,INNA ORGANIC,MEDITHERAPY,保養,敏感肌,敏感,護膚。（圖／品牌提供、AI）

「去除非必要，留下對肌膚有益成分」由張景嵐所創立的m̄enom̄eno向來堅持安全護膚理念，以簡約設計打造出高質感保養單品，2026年首度推出身體用的無畏潤膚乳液，透過神經醯胺NP與NG搭配維他命B3與B5，能修護受損屏障，搭配沒藥醇與稻米萃取，更有效安撫肌膚的乾癢、泛紅與不適，同時全系列都無酒精、無香精、無矽靈、無Paraben 防腐劑，全膚質與敏弱肌皆可安心使用。

＃適樂膚 極抗痕多肽緊緻修護霜，48g、售價1080元

▲Cetaphil,舒特膚,m̄enom̄eno,適樂膚,保養,醫美。（圖／品牌提供）

誰說敏感肌膚就只能修護、就不能奢求抗老？敏感肌膚專家適樂膚推出極抗痕多肽緊緻修護霜，內含高滲透仿生胜肽，可以深入肌底撫平紋路、緊緻澎彈，搭配高效三重神經醯胺能夠修護屏障，減少水分散失，還有菸鹼醯胺、小分子玻尿酸，同步舒緩保濕。

關鍵字：

Cetaphil, 舒特膚, m̄enom̄eno, 適樂膚, 保養, 醫美

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