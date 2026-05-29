劉以豪搶聞DIOR新香！杏仁、柑橘揉木質調　「杏桃暖韻香氛」登場

▲劉以豪受邀前進DIOR柯勒諾瓦莊園，全新杏桃暖韻香氛致敬迪奧先生最愛花園。

記者曾怡嘉／台北報導

DIOR迪奧香氛世家推出全新《杏桃暖韻香氛》，由迪奧香水創意總監Francis Kurkdjian創作，以迪奧先生鍾愛的南法普羅旺斯與柯勒諾瓦莊園為靈感，透過杏仁、果香與木質香氣，重現冬末初春的花園記憶；LOEWE也推出居家香氛系列-開心果香氛蠟燭，延續品牌以植物為靈感的香氛語彙，將開心果柔滑的奶香、細緻烘烤堅果風味與淡雅綠意，轉化為溫暖而沉靜的空間氛圍。

▲柯勒諾瓦莊園。

《杏桃暖韻香氛》承載迪奧先生對柯勒諾瓦莊園（La Colle Noire）的深厚情感，這座位於南法普羅旺斯的莊園，曾是迪奧先生遠離巴黎、沉澱創作靈感的重要歸所，園中遍植花卉、果樹、葡萄藤與橄欖樹，數百棵杏樹於冬末盛放，也成為本次香氛的核心意象。

▲迪奧世家 杏桃暖韻香氛。

Francis Kurkdjian表示，《杏桃暖韻香氛》希望重現迪奧先生在柯勒諾瓦莊園親手孕育的果園景象。香氣以杏仁微苦質感為主軸，結合柑橘、橙香與萊姆的明亮氣息，再以清新木質香調增加層次，最後由東加豆延展柔和甜香。

▲迪奧台灣香水大使劉以豪也受邀前往，搶先試聞DIOR新香。

迪奧也於2026年5月19日在南法格拉斯鄉間的柯勒諾瓦莊園，舉辦全新《迪奧香氛世家－杏桃暖韻香氛》發布晚宴。當晚由Francis Kurkdjian親自出席，並與嘉賓分享創作靈感。

▲LOEWE 開心果香氛蠟燭。

LOEWE也推出居家香氛系列-開心果香氛蠟燭，延續品牌以植物為靈感的香氛語彙，將開心果柔滑的奶香、細緻烘烤堅果風味與淡雅綠意，轉化為溫暖而沉靜的空間氛圍。開心果獨有的香氣層次，揉合奶油般圓潤質地與微鹹堅果氣息，既柔和，又帶有令人著迷的深度。點燃後，香氣緩緩轉為飽滿溫潤的堅果暖香，甜而不膩，