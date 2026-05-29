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夏天越洗頭越油？專家推每周一次「1+1洗法」重整頭皮、髮絲才不乾

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▲▼洗髮1+1。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲洗頭洗對方式比增加次數更重要。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人因夏季悶熱而頻繁洗頭，卻忽略「洗對方式」比「增加次數」更重要，juliArt覺亞建議透過至少每週一次「1+1洗法」，重新建立夏季頭皮養護節奏。

夏天皮脂與汗水混合後，若未適當清潔，對頭皮就像覆蓋一層悶熱油膜，天氣越熱更容易「油力全開」。而過度清潔與清潔不足，同樣可能造成皮脂調節混亂，影響髮絲含水量與結構穩定，形成「越洗越油、髮質卻越來越乾」的夏季髮肌失衡循環，也讓「從根本養護髮質」成為夏季保養關鍵。

▲▼洗髮1+1。（圖／品牌提供）

▲ juliArt 覺亞「甘草次酸角質淨化液」可溫和代謝老廢角質與皮脂髒污，幫助頭皮維持清爽平衡狀態。

juliArt 覺亞提出「髮質共養」概念，強調理想髮況不僅是表面的柔順與光澤，更重要的是先建立健康穩定的頭皮環境。當頭皮微生態維持平衡、皮脂與角質代謝正常，髮絲才能在健康基礎上維持良好含水度與結構狀態，展現自然蓬鬆與輕盈光澤感。

▲▼洗髮1+1。（圖／品牌提供）

▲針對夏季容易出油、悶熱族群，juliArt「沁涼茶樹系列」特別適合容易扁塌族群，幫助維持頭皮清爽與髮根蓬鬆。

夏季頭皮養護關鍵來自於先建立健康穩定的頭皮環境，再依不同髮質需求進行清潔與修護。第一步先以角質淨化液，可溫和代謝老廢角質與皮脂髒污，幫助頭皮維持清爽平衡狀態；第二步，再依不同髮質需求搭配適合的髮質系列洗髮精進行第二次清潔，幫助頭皮與髮絲回到穩定健康狀態，才能真正提升洗護效果，建立理想髮質循環。

▲▼洗髮1+1。（圖／品牌提供）

▲Erayba 淨活平衡去角質凝膠結合去角質、保濕與平衡三重特點，作為頭皮淨化的第一步。

▲▼洗髮1+1。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液cc，其獨家厭菌技術與成分，能減少細菌增生的風險，讓頭皮深呼吸。

關鍵字：

標籤:**夏季髮質, 頭皮養護, 髮質共養, 正確洗頭, 髮肌失衡

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