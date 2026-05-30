黃仁勳穿10萬Dior外套秀好品味　女兒拎30萬瓢蟲包與Jisoo撞同款

▲黃仁勳此次來台不穿皮衣，改穿Dior秋季系列外套。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日下午搭機抵台後行程滿檔，與科技大老會面外，也參加在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會，所到之處都受到熱烈歡迎，由於台灣天氣酷熱，他一改標誌性的黑色皮衣裝扮，改穿Dior要價105,000元深藍色棉質Gabardine 斜紋布製的外套，隨他來台的女兒黃敏珊此行則拎著Dior 305,000元的黛妃包，父女倆都愛同牌。





▲黃仁勳穿的Dior Moulures刺繡拉鍊外套，105,000元（圖／Dior提供）

黑色T恤配黑褲與皮外套，是AI教父黃仁勳最為人熟知的造型，看似簡單的素色單品，其實由老婆與女兒打理的行頭樣樣都是一線精品，此次來台所穿的Dior秋季系列Moulures刺繡拉鍊外套，飾有Dior Moulures刺繡，展現品牌沙龍精緻的18世紀洛可可風格美感，採舒適修身剪裁和拉鍊開襟，流露好質感也容易搭配。





▲黃敏珊（右）隨著父親黃仁勳來台時，手拎著Theory紙袋與Dior瓢蟲包。（圖／記者李毓康攝）

黃仁勳女兒黃敏珊所拎的Dior包也相當搶眼，是春夏廣告主打的Lady Dior立體Dior Clover Allover圖案刺繡幸運草綠色羊皮包，滿版的立體幸運草點綴一隻小瓢蟲吸睛，此款Lady Dior包搭配可調整式且可拆卸的窄版背帶，手提或斜背皆可，滿足她於正式或休閒場合的需求，恰好與韓團BLACKPINK成員Jisoo撞了同款。此外，黃敏珊23日抵台所拎的THEORY紙袋，洩露了她對「靜奢風」的喜愛，來自紐約的THEORY以極簡設計著稱，俐落的剪裁與摩登風格，受到不少高階經理人青睞。





▲黃敏珊拎的Lady Dior立體Dior Clover Allover 圖案刺繡幸運草綠色羊皮包， 305,000元。（圖／Dior提供）