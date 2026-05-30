fb ig video search mobile ETtoday

黃仁勳穿10萬Dior外套秀好品味　女兒拎30萬瓢蟲包與Jisoo撞同款

>

▲輝達執行長黃仁勳出席兆元宴，宴請台灣供應鏈。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳此次來台不穿皮衣，改穿Dior秋季系列外套。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日下午搭機抵台後行程滿檔，與科技大老會面外，也參加在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會，所到之處都受到熱烈歡迎，由於台灣天氣酷熱，他一改標誌性的黑色皮衣裝扮，改穿Dior要價105,000元深藍色棉質Gabardine 斜紋布製的外套，隨他來台的女兒黃敏珊此行則拎著Dior 305,000元的黛妃包，父女倆都愛同牌。

▲▼Dior 。（圖／公關照）

▲黃仁勳穿的Dior Moulures刺繡拉鍊外套，105,000元（圖／Dior提供）

黑色T恤配黑褲與皮外套，是AI教父黃仁勳最為人熟知的造型，看似簡單的素色單品，其實由老婆與女兒打理的行頭樣樣都是一線精品，此次來台所穿的Dior秋季系列Moulures刺繡拉鍊外套，飾有Dior Moulures刺繡，展現品牌沙龍精緻的18世紀洛可可風格美感，採舒適修身剪裁和拉鍊開襟，流露好質感也容易搭配。

▲▼NVIDIA輝達執行長黃仁勳於今(23)日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲黃敏珊（右）隨著父親黃仁勳來台時，手拎著Theory紙袋與Dior瓢蟲包。（圖／記者李毓康攝）

黃仁勳女兒黃敏珊所拎的Dior包也相當搶眼，是春夏廣告主打的Lady Dior立體Dior Clover Allover圖案刺繡幸運草綠色羊皮包，滿版的立體幸運草點綴一隻小瓢蟲吸睛，此款Lady Dior包搭配可調整式且可拆卸的窄版背帶，手提或斜背皆可，滿足她於正式或休閒場合的需求，恰好與韓團BLACKPINK成員Jisoo撞了同款。此外，黃敏珊23日抵台所拎的THEORY紙袋，洩露了她對「靜奢風」的喜愛，來自紐約的THEORY以極簡設計著稱，俐落的剪裁與摩登風格，受到不少高階經理人青睞。

▲▼Dior 。（圖／公關照）

▲黃敏珊拎的Lady Dior立體Dior Clover Allover 圖案刺繡幸運草綠色羊皮包， 305,000元。（圖／Dior提供）

►比利時未來女王哈佛畢業　學霸公主拎Dior黛妃包好優雅

►曾馨瑩參加富三代婚禮拎百萬愛馬仕包　高顏值新娘背景超狂

關鍵字：

黃仁勳, 黃敏珊, Dior

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵

越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵

營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

夏天越洗頭越油？專家推每周一次「1+1洗法」重整頭皮、髮絲才不乾

夏天越洗頭越油？專家推每周一次「1+1洗法」重整頭皮、髮絲才不乾

老是跟周遭人合不來的三大星座！TOP 1不為合群犧牲自己　個人感受最重要 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 5個習慣讓身邊磁場「變柔和」　人緣越變越好 人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 宏匯廣場150坪室內兒童樂園開幕　還有「家長休息區」太貼心 劉以豪搶聞DIOR新香！杏仁、柑橘揉木質調　「杏桃暖韻香氛」登場 比利時未來女王哈佛畢業　學霸公主拎Dior黛妃包好優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面