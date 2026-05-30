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蕭邦蜂巢座鐘象徵勤勉與傳承　寶石蜜蜂當指針

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▲▼ Chopard,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲蕭邦與L’Épée 1839攜手打造的L’Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘， 14,500,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶暨珠寶品牌蕭邦（Chopard）1996年成立的Fleurier錶廠，是品牌聯合總裁Karl Friedrich Scheufele推動蕭邦垂直整合計劃的關鍵一步，不僅奠定品牌頂尖製錶地位也傳承珍罕藝術工藝。今年慶祝成立30周年，特別攜手瑞士頂級座鐘品牌L'Épée 1839創作全球限量10件的L’Horloge de Table Ruche 蜂巢座鐘，座鐘表面點綴的三隻鑲嵌寶石與天然水晶的蜜蜂，象徵蕭邦經營者Scheufele家族三代人對品牌傳承與卓越工藝的堅守，座鐘的蜂巢設計則代表勤勉、堅韌與生生不息的活力，

L’Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘由七層圓潤的玻璃環疊加而成，內部包裹著配有多枚橋板的機械機芯，底部由堅固的鍍鋅鋼底座支撐。所採用的硼矽酸鹽玻璃以其卓越的淨度、耐熱性及高硬度見稱。為保持玻璃外環表面的純淨度，小時與分鐘刻度均雕刻於內側，並以霧面處理確保最佳的讀時清晰度。

▲▼ Chopard,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲L’Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘點綴3隻寶石蜜蜂，象徵蕭邦家族勤勉的三代。

而L’Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘上的三隻蜜蜂具備實際功能，其中兩隻蜜蜂的尾針可作為精準指針，指向旋轉玻璃環上的小時與分鐘刻度，第三隻蜜蜂則棲息於座鐘頂部附近，頭部指向由選擇器設定的報時模式，共有啟動（ON）、靜音（OFF）及按需報時（DEM）三種模式。上鍊設計也相當直觀，順時針旋轉錶冠可為走時功能的發條盒上鍊；逆時針旋轉則為報時發條盒上鍊，每個發條盒均可提供八天的動力儲存。

▲▼ Chopard,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲慶祝Parmigiani成立30周年而生的Carillon Tourbillon腕錶限量5只，約19,780,000元。（圖／Parmigiani提供，以下同）

Parmigiani今年也慶祝創立30周年，回溯創辦人Michel Parmigiani以修復古董時計起家的歷史，以他曾修復的山度士家族基金會（Sandoz Collection）珍藏的一枚19世紀初佩林兄弟（Perrin Frères）古董懷錶為靈感，發表全球限量5只的Carillon Tourbillon腕錶，古典柱式垂直凹槽紋飾白K金錶殼搭配手工錘起的「晨曦藍」面盤優雅迷人，另一亮點是面盤外圍的蛇形音簧；搭載456個獨立零件手工精心組裝而成機芯，以垂直堆疊的雙發條盒為核心，具長達約12天的動力儲存，專用於報時機制的第三個發條盒，僅在拉動報時滑桿啟動三問報時功能時才會自動上鍊，而當翻轉至錶背，美輪美奐的機芯工藝與頂級打磨細節盡收眼底，同時呈現陀飛輪與動力儲存顯示，低調內斂的設計，展現非凡質感。

▲▼ Chopard,Parmigiani 。（圖／公關照）

▲Parmigiani Carillon Tourbillon腕錶的錶背呈現陀飛輪與動力儲存顯示。

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關鍵字：

蕭邦, Chopard, Parmigiani

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