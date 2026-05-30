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Seiko限量藍圈潛水錶登場　可調式錶扣穿戴更舒適

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▲▼Seiko,MIDO 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 145周年紀念限量錶HBC005（左）45,000元、HBB001腕錶 20,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO今年歡慶145周年，各系列分別發表限量腕錶紀念，旗下Prospex推出兩款全新限量版腕錶，透過共同點綴的藍色細節，向象徵品牌精神的Seiko Blue 致敬。當中全球限量4000只的Seiko Prospex 145周年紀念限量錶HBC005，設計靈感源自1965年品牌第一只潛水錶，採用清新銀白色面盤搭配藍色錶圈與秒針，展現清新風格，錶帶搭載可調式錶扣，提供15mm的調整範圍，提升佩戴舒適度，內載6R55機械機芯，具72小時的動力儲存，防水300米。

▲▼Seiko,MIDO 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 145周年紀念限量錶的錶帶搭載可調式錶扣，提供15mm的調整範圍。

另一款限量9999只的SEIKO HBB001腕錶搭載4R35機械機芯，防水200米，以大膽的錶殼造型與線條分明的設計為特色，錶耳採用如刀鋒般雕刻出的明確切面，此銳利的設計語彙延伸至錶鍊鍊節、指針與時標，塑造出極具存在感的潛水錶風格。腕錶配備雙色錶圈，其中0至15分鐘刻度為銀色調，其餘部分則為藍色，清晰易辨。

▲▼Seiko,MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star GMT腕錶，43,300元。（圖／MIDO提供）

MIDO（美度表）則為熱賣潛水錶款加入實用功能，發表Ocean Star GMT雙時區腕錶，44毫米絲光打磨不鏽鋼錶殼，搭配黑色陶瓷單向旋轉錶圈與流暢的緊密織物錶帶，最受矚目是品牌標誌橘色的GMT指針，配上黑白雙色24小時內嵌圈，清楚展現日或夜以及雙時區時間。此錶款配備旋入式底蓋與錶冠，具備 200米防水性能，搭載80小時動力儲存Caliber 80自動上鍊機芯，卓越性能成為旅人最佳良伴。
 

►Seiko有田燒錶藍得出色　145周年紀念錶秀日本傳統工藝

►SEIKO無錶圈視野更開闊　錶面演繹東京地平線

關鍵字：

SEIKO, MIDO

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