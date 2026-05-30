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李英愛同框小27歲張凌赫沒在怕　凍齡少不了運動與天然護膚品

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▲▼ 李英愛 。（圖／翻攝IG）

▲南韓女星李英愛與小27歲的張凌赫在Gucci大秀同框，凍齡模樣引來網友讚嘆。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓55歲「氧氣美女」李英愛日前到紐約參加Gucci 2027早春秀，與小27歲的「武安侯」張凌赫同框絲毫看不出年齡差距，讓人驚嘆她的凍齡功力，網友熱烈討論她究竟做了何種醫美療程能美得如此自然，雖然她不可能親自答覆，但從她分享的紐約生活照或許能得到一些解答—保持運動習慣、擦天然保養品。

▲▼ 李英愛 。（圖／翻攝IG）

▲李英愛遊紐約帶著Gucci約107,000元的Paparazzo系列中型手提包。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

李英愛趁Gucci看秀空檔走訪紐約景點，背著Gucci近期主打的Paparazzo系列中型手提包遊布魯克林大橋，還開心在大橋前奮力一跳，展現動感活力；她出遊依然維持運動習慣，在紐約中央公園中慢跑，相當自律。

▲▼ 李英愛 。（圖／翻攝IG）

▲李英愛在紐約地標布魯克林大橋前一跳，活力滿點。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

對於保養品與保健食品的使用，李英愛也非常講究，她因懷孕想為自己與寶寶研發無化學添加物的天然護膚品，於2013年創立標榜植物來源的保養品牌LYA NATURE，此次紐約行她隨身帶著旗下產品，不時補充乳液與護唇膏，為自家品牌做足宣傳。

▲▼ 李英愛 。（圖／翻攝IG）

▲李英愛在紐約中央公園慢跑。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

▲▼ 李英愛 。（圖／翻攝IG）

▲李英愛不忘宣傳自創品牌LYA NATURE護唇膏。（圖／翻攝leeyoungae0824 IG）

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關鍵字：

李英愛, 張凌赫, Gucci

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