fb ig video search mobile ETtoday

Dior「珠寶拼貼」層次感太美　輔以彩漆華美無比

>

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Dior Diorissima Glycines紫藤花項鍊，鑲嵌12顆共重12.53克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅寶石、粉紅剛玉。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior日前於義大利威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列，112 件全球首度公開新作，大膽融合抽象幾何與自然主義，運用極具超現實思維的「珠寶拼貼」工藝，向迪奧先生過去所欣賞的藝術家摯友馬蒂斯與畢卡索致敬。三大設計分別為第一章節描繪豐饒的陸地景觀，將幸運草、紫藤花與成串果實化為繁盛的植物世界；第二章節轉入流動感十足的水域景象，魚群與珊瑚在閃耀藍色調的海藻與氣泡間；第三章節則上升至天體領域，運用閃耀的太陽、變幻莫測的日蝕與輕盈的雲朵，展現陸地、海洋與星空交融的視覺和諧。

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲Dior Diorissima Fleur Aquatique帕拉伊巴碧璽項鍊。

在工藝技術方面，Dior首度大量運用極為考驗精準度的雙層寶石技術，將一層薄寶石覆於另一層之上，例如將蛋白石疊加於綠玉髓表面，進而呈現出前所未見的細膩色彩層次。此外，品牌標誌性的彩漆工藝也在新作中扮演關鍵角色，透過透明與不透明材質的交錯處理捕捉光線，大幅強化色彩的濃郁度。品項涵蓋項鍊、戒指、耳環、胸針，乃至極具現代感的腰鍊與耳骨夾。

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲Dior Diorissima Récif Fleuri藍寶石項鍊。

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲Dior Diorissima Florissima蛋白石戒指。

LV（Louis Vuitton，路易威登）年度高級珠寶Mythica系列的靈感來自神話的永恆結構和元素，旨在表現女性既是自己故事的女主角，也是創作者，11個主題共有110件作品，當中描繪女主角被暮星《天狼星Sirius》引導的主題，呈現一條由13顆華麗寶石組成的單排項鍊，鑲嵌6顆碧璽、3顆海藍寶石和4顆坦桑石，由鑽石繩索串起了此249.31克拉的星群，13顆寶石的背面也鑲嵌著完全密鑲的寶石外殼，任一角度都華麗無比。

▲▼ Dior,LV 。（圖／公關照）

▲LV天狼星Sirius項鍊鑲嵌6顆碧璽、3顆海藍寶石和4顆坦桑石，形成了249.31克拉的星群。（圖／LV提供）

►亞洲首富妻挑10克拉寶石製項鍊　拎黃金雕刻包遊水都

►宋慧喬蕾絲裝上身性感甜美　搭巨鑽當一日公主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

蕭邦蜂巢座鐘象徵勤勉與傳承　寶石蜜蜂當指針

蕭邦蜂巢座鐘象徵勤勉與傳承　寶石蜜蜂當指針

蕭邦蜂巢座鐘象徵勤勉與傳承　寶石蜜蜂當指針

蕭邦蜂巢座鐘象徵勤勉與傳承　寶石蜜蜂當指針

黃仁勳穿10萬Dior外套秀好品味　女兒拎30萬瓢蟲包與Jisoo撞同款

黃仁勳穿10萬Dior外套秀好品味　女兒拎30萬瓢蟲包與Jisoo撞同款

楊紫瓊千萬名錶獨鍾RICHARD MILLE　配大墊肩黑裝入鏡超帥 GD珠寶珍藏豐富　舉手投足bling bling賞香奈兒大秀 已故奧斯卡影后時尚美學延續　黛安基頓衣物、家飾登拍賣 宋慧喬蕾絲裝上身性感甜美　搭巨鑽當一日公主 玄彬百萬歐米茄上手帥翻　紅錶圈成亮點 曾馨瑩參加富三代婚禮拎百萬愛馬仕包　高顏值新娘背景超狂 曾馨瑩參加富三代婚禮拎百萬愛馬仕包　高顏值新娘背景超狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面