Dior「珠寶拼貼」層次感太美　輔以彩漆華美無比

▲模特兒佩戴Dior Diorissima Glycines紫藤花項鍊，鑲嵌12顆共重12.53克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅寶石、粉紅剛玉。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior日前於義大利威尼斯發表全新Diorissima高級珠寶系列，112 件全球首度公開新作，大膽融合抽象幾何與自然主義，運用極具超現實思維的「珠寶拼貼」工藝，向迪奧先生過去所欣賞的藝術家摯友馬蒂斯與畢卡索致敬。三大設計分別為第一章節描繪豐饒的陸地景觀，將幸運草、紫藤花與成串果實化為繁盛的植物世界；第二章節轉入流動感十足的水域景象，魚群與珊瑚在閃耀藍色調的海藻與氣泡間；第三章節則上升至天體領域，運用閃耀的太陽、變幻莫測的日蝕與輕盈的雲朵，展現陸地、海洋與星空交融的視覺和諧。





▲Dior Diorissima Fleur Aquatique帕拉伊巴碧璽項鍊。

在工藝技術方面，Dior首度大量運用極為考驗精準度的雙層寶石技術，將一層薄寶石覆於另一層之上，例如將蛋白石疊加於綠玉髓表面，進而呈現出前所未見的細膩色彩層次。此外，品牌標誌性的彩漆工藝也在新作中扮演關鍵角色，透過透明與不透明材質的交錯處理捕捉光線，大幅強化色彩的濃郁度。品項涵蓋項鍊、戒指、耳環、胸針，乃至極具現代感的腰鍊與耳骨夾。





▲Dior Diorissima Récif Fleuri藍寶石項鍊。





▲Dior Diorissima Florissima蛋白石戒指。

LV（Louis Vuitton，路易威登）年度高級珠寶Mythica系列的靈感來自神話的永恆結構和元素，旨在表現女性既是自己故事的女主角，也是創作者，11個主題共有110件作品，當中描繪女主角被暮星《天狼星Sirius》引導的主題，呈現一條由13顆華麗寶石組成的單排項鍊，鑲嵌6顆碧璽、3顆海藍寶石和4顆坦桑石，由鑽石繩索串起了此249.31克拉的星群，13顆寶石的背面也鑲嵌著完全密鑲的寶石外殼，任一角度都華麗無比。





▲LV天狼星Sirius項鍊鑲嵌6顆碧璽、3顆海藍寶石和4顆坦桑石，形成了249.31克拉的星群。（圖／LV提供）