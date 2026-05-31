全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

記者曾怡嘉／台北報導 （AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

減脂期間走進便利商店，很多人第一反應都是茶葉蛋、地瓜，營養師高敏敏分享，其實全家也有不少適合控制熱量、補充蛋白質的選擇，從麵包、餐盒到點心，只要看懂營養標示，也能吃得方便又有變化。

#減脂早餐：減糖小麥鹽可頌

想吃麵包又怕負擔太高，可以留意「減糖小麥鹽可頌」，這款以小麥粉取代部分精緻白麵粉，單顆熱量約238大卡，適合搭配無糖豆漿、黑咖啡或茶葉蛋，當作忙碌早晨的輕量早餐。



#正餐選擇：烤蛋白餐盒

不知道午晚餐吃什麼時，餐盒會比單吃零食更有飽足感。「烤蛋白餐盒」主打高蛋白，一盒蛋白質將近30g，熱量約400多大卡，適合減脂期需要穩定吃正餐的人。建議搭配無糖飲品，避免額外糖分。



#運動後點心：厚豆腐蛋白豬肉堡

「厚豆腐蛋白豬肉堡」結合蛋白、豆腐與豬肉，一份蛋白質將近15g，熱量約230大卡。份量不會太重，適合作為減脂早餐，或運動後想補充蛋白質時的點心選擇。

#原型澱粉：蒸玉米

吃膩地瓜時，蒸玉米是不錯的替代選項。玉米屬於高纖原型食物，咀嚼感明顯，也比精緻甜點更能延長飽足感，減脂時可把它視為澱粉來源，避免再搭配過多飯糰、麵包。



#想吃鹹點：海鹽薯條

減脂不代表完全不能吃零食，重點是份量和頻率。「海鹽薯條」以馬鈴薯條為主，成分相對單純，適合嘴饞想吃洋芋片時作為替代選擇。不過仍屬點心，建議分次吃、不要一口氣吃完整包。