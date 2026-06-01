許光漢私服搶劇透Nike Moon Shoe特別款！「HKH」美式插畫風、男神同款開賣

記者鮑璿安／綜合報導

許光漢的私服向來是屬於簡單、舒服，卻很有辨識度的風格，從他近期分享的穿搭中，更驚喜曝光了全新的Nike Moon Shoe 特別系列，品牌與許光漢共同合作，與其說是聯名商品，更像是把他的日常風格進一步提煉成可以收藏的潮流單品，6月1日正式發售！





▲許光漢近期分享的穿搭中，更驚喜曝光了全新的Nike Moon Shoe 特別系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

整個系列以許光漢名字縮寫 HKH 為核心，透過鏡像與拆解手法重組字樣，再結合 Nike Swoosh 發展出全新視覺。像是黑色棒球帽，就把流線感十足的 HKH 刺繡放在正中央，低調卻有記憶點；黑色 T 恤則加入仿舊筆觸與戴著手套研究 Moon Shoe 的圖像，帶出一種向經典致敬的儀式感，也呼應不斷突破、追求極致的態度。





▲這次特別系列由 Nike 聯合設計師、WISDOM® 設計總監齊振涵與 SMG 設計總監郁明軒共同創作，在運動文化、街頭審美與服裝語言之間找到平衡。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

系列另一個亮點，則是以 Moon Shoe 為靈感打造的擬人角色 Mr. Moon Shoe。設計以美式復古插畫風格呈現，透過更俏皮的輪廓與線條，重新演繹這雙經典鞋款，讓整體視覺多了幾分幽默感與潮流趣味。白色 T 恤上的圖案尤其吸睛，既保有復古味，也很適合夏天單穿；而酒紅色款 Logo Tee，則更貼近許光漢私下最常見的簡潔穿搭路線，屬於一件穿上就很有態度的日常單品。這次特別系列由 Nike 聯合設計師、WISDOM® 設計總監齊振涵與 SMG 設計總監郁明軒共同創作，在運動文化、街頭審美與服裝語言之間找到平衡。

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