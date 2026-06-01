fb ig video search mobile ETtoday

許光漢私服搶劇透Nike Moon Shoe特別款！「HKH」美式插畫風、男神同款開賣

>

記者鮑璿安／綜合報導

許光漢的私服向來是屬於簡單、舒服，卻很有辨識度的風格，從他近期分享的穿搭中，更驚喜曝光了全新的Nike Moon Shoe 特別系列，品牌與許光漢共同合作，與其說是聯名商品，更像是把他的日常風格進一步提煉成可以收藏的潮流單品，6月1日正式發售！

▲▼許光漢。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲許光漢近期分享的穿搭中，更驚喜曝光了全新的Nike Moon Shoe 特別系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

整個系列以許光漢名字縮寫 HKH 為核心，透過鏡像與拆解手法重組字樣，再結合 Nike Swoosh 發展出全新視覺。像是黑色棒球帽，就把流線感十足的 HKH 刺繡放在正中央，低調卻有記憶點；黑色 T 恤則加入仿舊筆觸與戴著手套研究 Moon Shoe 的圖像，帶出一種向經典致敬的儀式感，也呼應不斷突破、追求極致的態度。

▲▼許光漢。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼許光漢。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼許光漢。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼許光漢。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼許光漢。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲這次特別系列由 Nike 聯合設計師、WISDOM® 設計總監齊振涵與 SMG 設計總監郁明軒共同創作，在運動文化、街頭審美與服裝語言之間找到平衡。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

系列另一個亮點，則是以 Moon Shoe 為靈感打造的擬人角色 Mr. Moon Shoe。設計以美式復古插畫風格呈現，透過更俏皮的輪廓與線條，重新演繹這雙經典鞋款，讓整體視覺多了幾分幽默感與潮流趣味。白色 T 恤上的圖案尤其吸睛，既保有復古味，也很適合夏天單穿；而酒紅色款 Logo Tee，則更貼近許光漢私下最常見的簡潔穿搭路線，屬於一件穿上就很有態度的日常單品。這次特別系列由 Nike 聯合設計師、WISDOM® 設計總監齊振涵與 SMG 設計總監郁明軒共同創作，在運動文化、街頭審美與服裝語言之間找到平衡。

同場加映

A.P.C. 與藤原浩主理的 Fragment Design 再度攜手，這回以 A.P.C. / FRGMT INTERACTION #30 為題，把雙方長年建立的友誼，延伸成一組更完整的男裝膠囊系列。融入音樂、街頭文化與法式日常感，收進剪裁與材質細節裡，讓整體依舊維持 A.P.C. 一貫的乾淨輪廓，同時多了藤原浩式的冷靜潮流語言。

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲▼ 藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣　原色丹寧托特包先鎖定 。（圖／品牌提供）

▲藤原浩又出手了！A.P.C. x FRGMT聯名開賣。（圖／品牌提供）

關鍵字：

許光漢, Nike, 聯名系列, 潮流單品, 復古風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過

「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過

越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵 人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 褪色也好看！2026日系透明感髮色推薦8款　適合膚色＋要不要漂髮一次看 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 5個習慣讓身邊磁場「變柔和」　人緣越變越好 IU新劇連穿3雙厚底洞洞鞋引熱搜　2026最新聯名登場 營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面