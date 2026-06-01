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aespa寧寧齊瀏海煙燻妝超辣！曬Gucci Paparazzo包　馬銜鍊、Web織帶全回歸

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記者鮑璿安 ／綜合報導

Gucci 全新發布《Beauty and the Bag》系列形象企劃第二篇章，邀來品牌大使、aespa 成員寧藝卓 NINGNING入鏡，將女性氣質中冷冽、性感與神祕的一面凝聚於畫面之中，只見她換上冷酷齊瀏海、煙燻妝造型十分受矚目。而這次形象的主角，正是 Gucci Paparazzo 包款，一款在柔軟輪廓與經典符碼之間，拿捏得恰到好處的新作。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌。（圖／品牌提供）

鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌，一套黑色透膚 GG Monogram 緊身造型，搭配深邃煙燻眼妝與冷黑長髮，讓整體畫面瀰漫近乎電影場景般的暗色魅力；懷中的黑色 Paparazzo 包則以醒目的 Web 紅綠織帶 與 Horsebit 馬銜鍊 劃破沉靜背景，令經典元素顯得格外鮮明。另一套造型則轉向滿版 GG 圖紋的柔滑輪廓，連同沙發與服裝一併墜入 Gucci 的復古宇宙。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲Paparazzo 包款是大包愛好者的新寵，在結構與柔軟之間保有一種從容的平衡 。（圖／品牌提供）

Paparazzo 包款是大包愛好者的新寵，在結構與柔軟之間保有一種從容的平衡。包身線條流暢，帶有自然垂墜的鬆弛感，卻依舊維持足夠鮮明的廓形，Gucci 將品牌最具辨識度的元素重新梳理：Horsebit 馬銜鍊延續品牌歷史語彙，Web 織帶則注入更直接的視覺記憶，搭配皮革吊牌與金色調五金，呈現一種不張揚卻極有說服力的奢華。

材質的選擇，也讓這只包展現出不同性格，黑色皮革版本俐落深沉，適合偏愛都會氣場的人；GG 緹花款則將品牌識別推向最完整的狀態，散發濃厚復古情調；而暖沙色麂皮版本則顯得更加柔和，將 Web 織帶與麂皮質感交織出一種安靜卻高級的時髦感。

同場加映

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。

關鍵字：

Gucci, 寧寧, aespa, 奢華包款, 形象企劃

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