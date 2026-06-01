小米618年中促銷85吋電視4萬有找　掃拖機器人55折起

▲小米公布618家電優惠，85吋智慧電視特價4萬元有找。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接年中慶 618 檔期，小米即起至 6／22 展開「小米 618 年中購物節」，祭出 85 吋液晶電視 4 萬元有找，且針對天氣熱完全不想打掃的消費者，掃拖機器人也推出最低 55 折起的優惠，更透過全品類與 AIoT 優惠券禮包、滿額現折最高 2,000 元，以及滿額贈品與限定閃購，堆疊式優惠誘消費者出手。

2026 上半年雖房市仍處低迷，但受惠於之前政策稍微放寬，有一波新青安交屋潮，帶動家電、居家類商品銷量，6月即將進入下半年，也迎來一波 618 促銷，小米也針對旗下多款品類推出玲琅滿目優惠。年中購物節家電以智慧顯示器 S Mini LED 2026 85 型做帶路雞，原價 42,999 元，特價 39,999 元，現省 3,000 元用 4 萬元有找關卡切入市場，購機再送價值 3,299 元的 Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch 音響。

其他還有 75 吋的 S Mini LED 智慧顯示器，元價 29,995 元，特價 22,618 元，價差 7,377 元、等同直接打 75 折，還有 100 吋螢幕的 MAX 2025，原價 79,995 元，特價 69,999元；A 2026 65 型 4K 智慧顯示器，原價 13,999 元，特價 12,599 元就可以帶回家。

清潔家電則採取「降價與贈品雙管齊下」的優惠，Xiaomi 無線洗地機 W30 Pro，售價 7,499 元，特價 6,999 元。搭載 AI 三鏡頭全景識別系統的旗艦款 Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro，售價 28,999 元，直接打出歷史最低價 55 折，特價 15,999 元，並加贈手持掛燙機；具備 dToF 雷達的基礎款 Xiaomi 掃拖機器人 5，售價 19,999元，特價 12,999 元，購機再加贈米家毛球修剪器 2。

品牌表示，6／7 至 6／11 智慧家電品類周期間，單筆消費達指定門檻（不含手機、平板與電視），可再加贈體重計 S200、烤麵包機或無線直髮梳；購買指定顯示器則加碼 400 元超商商品卡。此外，在 6／15 至 6／18 日期間也將釋出總值 6,180 元的優惠券禮包，AIoT 商品單筆滿額最高可現折 2,000 元，並提供購買特定機型，可用 618 元加購價值 799 元 Xiaomi 智慧攝影機 C302 的活動。

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

下班回家面對繁瑣的家務清潔，笨重的傳統工具往往讓人打退堂鼓，Dyson 近期宣布旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市，主打輕量與纖巧線條，該機款延續 2025 年鉛筆吸塵器所奠定的設計語彙，主機機身寬度約 3.8 公分，也具有自動牽引設計，使用者輕推向前即可拖地，售價 12,900 元，現早鳥入手再贈送原價 3,000 元的專屬洗地滾筒。

鉛筆洗地機 PencilWash 主打極為輕盈的操作手感，採用符合人體工學的筆型設計 ，配合強勁馬達的自動牽引推力，讓 2.2 公斤的全機重量，在手持時僅有 380 克的體感，即使長時間持握穿梭在餐桌椅腳、各式家電或櫃體邊緣等複雜障礙物之間更不費力。

直徑 3.8 公分的握把輕輕一扭可自然轉向，機身可平躺至 170 度 ，能輕鬆深入低至 15 公分的家具底部和狹窄縫隙。採用無濾網設計，將髒污直接收集於吸頭，簡化日常清洗和維護的步驟，搭載高密度超細纖維滾筒，每分鐘轉速 650 次，搭配 8 點釋水系統持續以活水浸潤滾筒 ，強調能同步帶走乾涸污漬、液體潑灑與乾性碎屑。

機身提供雙檔清潔模式，單次使用最高可覆蓋約 30 坪的範圍。Dyson PencilWash 鉛筆洗地機現已在台上市，售價 12,900 元，具備 300 毫升清水箱與 340 毫升汙水箱，單次充電約 3.5 小時 ，最長可連續運作 30 分鐘。業者表示限時提供早鳥優惠，現購買可獲贈價值 3,000 的專屬洗地滾筒。