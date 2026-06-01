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小米618年中促銷85吋電視4萬有找　掃拖機器人55折起

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▲小米公布618家電優惠。（圖／品牌提供）

▲小米公布618家電優惠，85吋智慧電視特價4萬元有找。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接年中慶 618 檔期，小米即起至 6／22 展開「小米 618 年中購物節」，祭出 85 吋液晶電視 4 萬元有找，且針對天氣熱完全不想打掃的消費者，掃拖機器人也推出最低 55 折起的優惠，更透過全品類與 AIoT 優惠券禮包、滿額現折最高 2,000 元，以及滿額贈品與限定閃購，堆疊式優惠誘消費者出手。

▲小米公布618家電優惠。（圖／品牌提供）

2026 上半年雖房市仍處低迷，但受惠於之前政策稍微放寬，有一波新青安交屋潮，帶動家電、居家類商品銷量，6月即將進入下半年，也迎來一波 618 促銷，小米也針對旗下多款品類推出玲琅滿目優惠。年中購物節家電以智慧顯示器 S Mini LED 2026 85 型做帶路雞，原價 42,999 元，特價 39,999 元，現省 3,000 元用 4 萬元有找關卡切入市場，購機再送價值 3,299 元的 Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch 音響。

▲小米公布618家電優惠。（圖／品牌提供）

其他還有 75 吋的 S Mini LED 智慧顯示器，元價 29,995 元，特價 22,618 元，價差 7,377 元、等同直接打 75 折，還有 100 吋螢幕的 MAX 2025，原價 79,995 元，特價 69,999元；A 2026 65 型 4K 智慧顯示器，原價 13,999 元，特價 12,599 元就可以帶回家。

▲小米公布618家電優惠。（圖／品牌提供）

清潔家電則採取「降價與贈品雙管齊下」的優惠，Xiaomi 無線洗地機 W30 Pro，售價 7,499 元，特價 6,999 元。搭載 AI 三鏡頭全景識別系統的旗艦款 Xiaomi 掃拖機器人 5 Pro，售價 28,999 元，直接打出歷史最低價 55 折，特價 15,999 元，並加贈手持掛燙機；具備 dToF 雷達的基礎款 Xiaomi 掃拖機器人 5，售價 19,999元，特價 12,999 元，購機再加贈米家毛球修剪器 2。

品牌表示，6／7 至 6／11 智慧家電品類周期間，單筆消費達指定門檻（不含手機、平板與電視），可再加贈體重計 S200、烤麵包機或無線直髮梳；購買指定顯示器則加碼 400 元超商商品卡。此外，在 6／15 至 6／18 日期間也將釋出總值 6,180 元的優惠券禮包，AIoT 商品單筆滿額最高可現折 2,000 元，並提供購買特定機型，可用 618 元加購價值 799 元 Xiaomi 智慧攝影機 C302 的活動。

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

下班回家面對繁瑣的家務清潔，笨重的傳統工具往往讓人打退堂鼓，Dyson 近期宣布旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市，主打輕量與纖巧線條，該機款延續 2025 年鉛筆吸塵器所奠定的設計語彙，主機機身寬度約 3.8 公分，也具有自動牽引設計，使用者輕推向前即可拖地，售價 12,900 元，現早鳥入手再贈送原價 3,000 元的專屬洗地滾筒。

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

鉛筆洗地機 PencilWash 主打極為輕盈的操作手感，採用符合人體工學的筆型設計 ，配合強勁馬達的自動牽引推力，讓 2.2 公斤的全機重量，在手持時僅有 380 克的體感，即使長時間持握穿梭在餐桌椅腳、各式家電或櫃體邊緣等複雜障礙物之間更不費力。

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

直徑 3.8 公分的握把輕輕一扭可自然轉向，機身可平躺至 170 度 ，能輕鬆深入低至 15 公分的家具底部和狹窄縫隙。採用無濾網設計，將髒污直接收集於吸頭，簡化日常清洗和維護的步驟，搭載高密度超細纖維滾筒，每分鐘轉速 650 次，搭配 8 點釋水系統持續以活水浸潤滾筒 ，強調能同步帶走乾涸污漬、液體潑灑與乾性碎屑。

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

機身提供雙檔清潔模式，單次使用最高可覆蓋約 30 坪的範圍。Dyson PencilWash 鉛筆洗地機現已在台上市，售價 12,900 元，具備 300 毫升清水箱與 340 毫升汙水箱，單次充電約 3.5 小時 ，最長可連續運作 30 分鐘。業者表示限時提供早鳥優惠，現購買可獲贈價值 3,000 的專屬洗地滾筒。

關鍵字：

小米, 618, 年中購物節, 智慧家電, 智慧顯示器, 智慧清潔, 優惠券, 滿額現折, 降價, 贈品, DYSON

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