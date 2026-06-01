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Nike聯名BTS客製系列台灣開賣細節曝！GD世界盃小雛菊球衣、冰塊鞋超吸睛

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記者鮑璿安／綜合報導

Nike 最近一口氣端出兩組重磅韓流聯名，話題從球場一路延伸到舞台，也讓潮流圈和粉絲圈同時沸騰！天王 G-DRAGON 權志龍 把個人品牌 PEACEMINUSONE 帶進足球領域，聯手 Nike 與韓國足球協會打造「Tigers of Asia」三方系列；同時Nike也攜手 BTS 推出 Nike By You 客製化體驗，並同步帶來 BTS WORLD TOUR “ARIRANG” 限定系列，台灣確定發售。

▲▼ nike 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ nike 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ nike 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ nike 。（圖／翻攝自IG）

▲NIKE × BTS聯合推出NIKE BY YOU 客製化體驗與 BTS WORLD TOUR “ARIRANG” 限定系列 。（圖／品牌提供）

Nike x BTS合作分成兩個部分， Nike By You 客製化體驗提供 10 款以 BTS 為靈感打造的設計，可運用在服裝與托特包上，讓粉絲可以依照自己喜歡的方式去組合、客製，某種程度上也讓「追星」變成更個人化的穿搭表達。而BTS WORLD TOUR “ARIRANG” 限定系列，包含短袖上衣、連帽上衣與韓國限定帽款，整體設計圍繞「傳承與未來」展開，既回應 BTS 的成長軌跡，也把團體文化背景與全球影響力收進視覺裡。系列字體設計是重點之一，整體字標帶著大膽、充滿能量的輪廓感，部分 Nike By You 圖樣還特別放入象徵七位成員的數字「7」，並結合音樂相關元素，讓整組設計不只是巡演周邊，更像一種 BTS 世界觀的延伸。

Nike By You 客製化體驗將自 6 月 1 日在全球指定店點啟動，台灣則預計於 10 月 30 日 在台北、高雄與台中指定門市推出；至於 Nike x BTS “ARIRANG” 限定系列，台灣則會在 7 月 10 日 與 11 月 13 日 於台北、高雄、台中指定店點登場。

PEACEMINUSONE x Nike x KFA 聯名系列將韓國隊代表性的紅色視覺，和 PEACEMINUSONE 標誌性的雛菊語言結合，讓本來很熱血、很運動的足球元素，多出一層屬於權志龍的藝術感。鞋款部分則更有看頭，全新 PEACEMINUSONE x Nike CryoShot 由 GD 親自操刀，以 2010 年經典足球鞋 CTR360 Maestri II 為靈感，把近年很紅的足球街頭風重新做了一次更時髦的轉譯。最吸睛的地方在鞋底，原本足球鞋的鞋釘被完整封進透明結構裡，像是把一雙經典戰靴瞬間冰封，視覺上很有收藏品感。

同場加映

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲▼ 喬科維奇 。（圖／品牌提供）

▲喬科維奇身為LACOSTE代言人，待遇自然是非凡等級，創意總監 Pelagia Kolotouros為他親自設計2026法網夾克 。（圖／品牌提供）

喬科維奇身為LACOSTE代言人，待遇自然是非凡等級，創意總監 Pelagia Kolotouros為他親自設計2026法網夾克，正面以立領、寬鬆輪廓與俐落白色滾邊拉出速度感，搭配斜向拉鍊口袋，保留運動服該有的實穿機能，但版型又比一般球員外套更有雕塑感。真正的亮點則藏在背後，一道大面積深色圖騰宛如狼影仰天長嘯，在紅土色底上特別有戲，替整體造型加進一點野性，也把喬科維奇一向帶有侵略性與壓迫感的場上氣質，將運動機能、手工質感與秀場語彙揉成一件極具存在感的訂製單品。

關鍵字：

Nike, BTS, 權志龍, 聯名系列, 客製化

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