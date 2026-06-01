安格斯12星座一周運勢6／1-6／7　水瓶容易遇到有趣的人、雙魚適合撒嬌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

牡羊這周同儕宮大放異彩，朋友找你幫忙、各種玩樂邀約變多，忙著回覆、規劃之際，要小心別忽略了那些真正想靠近你的人。單身者在聊天、短程出遊、社群互動過程中特別能展現個人的特質，桃花未必一開始就很濃烈，但會從頻繁對話、互丟梗圖、分享日常中慢慢加溫。水星移往四宮後，你的重心會轉向家庭感與安全感。

金牛4.21～5.20

太陽二宮（金錢宮）盤旋，讓金牛座這周面對感情時少了綺麗浪漫的濾鏡，反而多了點現實判斷，單身者桃花可能出現在吃飯聚會、工作往來、理財討論或生活圈中，對方不一定是高調型，卻會因為可靠、踏實而讓你產生好感。戀愛中的牛座，可與情人訂下共同的目標，有些話題看似務實，卻會提升你對關係的安全感。

雙子5.21～6.20

太陽在第一宮（命宮）發光發熱，你的一舉一動都更容易被看見，就算隨便發一則限動，都可能成為別人注意你的理由。單身者桃花運不弱，能讓你有點享受被關注的感覺。水星位移後，你會更重視內心想法，此時的你很適合認識新朋友、擴大社交圈，但對交往中的人來說，則不宜把所有人都放進同一個曖昧頻率裡，引來不必要的誤會。

巨蟹6.21～7.21

巨蟹座的戀愛敏感症候群持續在初夏發作，對於交往中的蟹蟹來說，本周最忌諱把委屈都藏起來，然後期待對方完全理解，記得把感受說清楚，千萬別用冷淡或沉默測試對方。單身者不必急著積極認識新人，先觀察自己到底想要什麼更重要！另外也要懂得作好情緒的保護罩，身邊朋友若一直丟負能量給你，也要學會暫停接收。

獅子7.22～8.22

獅子這周在人群裡持續發光，但真正牽動你的，未必是你處處被讚美的那一刻，遇見知音，反而才是最關鍵的。此時桃花並不明確，可能先以朋友形式出現，聊天久了才慢慢變得曖昧，半點急不得。交往中的獅子，本周可以多安排雙人以外的活動，例如一起參加聚會、與朋友吃飯，讓另一半融入你的生活圈，彼此相處氣氛也會更融洽。

處女8.23～9.22

認真、自信就是處女座的最大魅力，單身者這周聚集了光芒，你能在工作、公開場合或合作關係中被注意，透過請教、關心、製造互動慢慢靠近，朋友也可能成為感情上的助攻，也可能有人替你介紹對象；交往中的處女，這周要小心把職場壓力帶進感情裡，尤其當你太習慣分析問題、修正細節，另一半可能會覺得自己不是被愛，而是在接受績效檢討。

天秤9.23～10.22

內心隱隱擔心著感情的天秤座，與其窮擔心著無法脫單，倒不如試著把生活半徑打開，這周的桃花不一定藏在熟人圈，反而可能來自新鮮場景，藉著特別的體驗創造互動的緣分。不過水星位移之後，交往中的天秤現實困擾會慢慢浮現，例如工作安排、責任分配、見家人或未來規劃等，浪漫不能只停在漂亮畫面，還要能落地執行才行。

天蠍10.23～11.22

這周天蠍感情能量默默增強，表面的曖昧不再能滿足你，太陽停在第八宮親密宮位置，單身者可能被神秘、有故事、有情緒張力的人吸引，也可能遇到讓你忍不住想研究對方心思的對象；至於交往中的天蠍，本周反倒適合坐下來好好溝通彼此的需求、金錢共享或安全感等，若能坦誠，關係會更靠近。

射手11.23～12.21

射手這周感情主題被放大，由於太陽正落在伴侶宮位，不管是曖昧、交往、合作或重要人際，都會讓你更清楚看見彼此的相處模式。單身者開出桃花，容易遇到主動靠近、願意與你互動的人；至於交往中的射手，本周請把注意力多放一點在另一半身上，不要總是忙著安排自己的計畫，卻忘了對方也想被你選擇、被你重視。

摩羯12.22～1.19

感情需要日久見人心！這周摩羯情感上沒有太多浮誇橋段，由於太陽位於第六宮工作宮之下，日常責任、工作節奏、生活習慣會影響單身者的感情狀態，桃花可能出現在職場、健身、固定消費場所、日常路線或合作互動裡。交往中的摩羯本周要注意別把關心變成管理，你可能只是想提醒對方，聽起來卻像交辦事項。

水瓶1.20～2.18

知性又略帶天然呆的水瓶座這周氣質滿分，太陽五宮下能替你點亮魅力，單身者在興趣活動、創作社群、娛樂場合、朋友邀約中，容易遇到讓你覺得有趣的人。至於交往中的水瓶，這周較適合安排約會、看展，或一起嘗試新鮮活動，感情會因為玩心與互動感升溫。不過水星位移之後，日常瑣事也會開始成為一道道考題，考驗彼此默契。

雙魚2.19～3.20

太陽走入家庭宮位，讓這周的雙魚座更在意關係中的歸屬感，適合與情人多參與居家生活、家人相處，或打造一些共同空間，讓未來有更多想像，也很適合安排低調但有溫度的約會。單身者不一定想參加太多社交活動，這時反而可能在老朋友、熟人介紹、居家聚會或安靜場合中遇到讓你放鬆的人。水星移入巨蟹後，你的表達會變得更柔軟，適合撒嬌、告白、修復關係。

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