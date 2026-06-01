西門商圈迎兩間「日本一號店」　遠百寶慶最快2028年登場

記者蔡惠如／綜合報導

近期西門商圈迎來新氣象，兩間日本知名話題品牌，台灣一號店都不約而同選擇西門商圈落腳，包括日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO，5／29 已在西門誠品正式開幕，之後 8 月還會再迎來另一間熱門百元商店「3 COINS」，而曾為歷史地標的遠百寶慶店正在重建中，預計最快 2 至 3 年將正式到位，重塑西門町商圈的消費風格。

▲日本深受年輕人喜愛的WEGO台灣一號店登陸西門町，5／29正式開幕。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

台灣消費者到日本必逛的平價品牌 WEGO，充滿濃濃的原宿青春風格，親民的價格也受到許多消費者支持，首間店落腳西門町商圈，把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在 7 成、男裝 3 成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品，也有許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找。

而 8 月則有話題十足的百元商店 3COINS 登場，將引進多款在台日社群引發熱烈討論的實用廚房用品與質感居家配件，當然也包括在網上爆紅一陣的「煎烤炊煮微波料理盒」，該產品標榜用微波爐就能做出煎魚口感，就算一個人做菜也能吃得很幸福！此外在 threads 上擁有高討論度的微波煮蛋器，以及長年熱銷的質感居家用品、流行配件也將同步登場。

▲3COINS終於來了，網友都很關心開幕後的商品定價。（圖／記者陳美伶攝）

遠百寶慶則坐落於西門捷運站旁，自 1972 年開幕以來，在台北市西門町屹立逾 50 年，因建築本身耐震能力未達最低等級，台北市建管處 2023 年初核准危老重建申請，成為北市首件申請危老重建的百貨公司，並在 2023 年 7 月正式熄燈重建，近期遠百召開股東會，也表示目前重建中的遠百寶慶，預計將在 2 至 3 年後正式登場。

▲遠百寶慶曾拿下「台北現存最老百貨」的頭銜，照片中為拆除前最後營業日，目前正在重建中。（圖／記者周宸亘攝）

遠百營運長林彰豐表示，寶慶店重建目前仍照進度進行，預計 3 年內可以營運，重建後的營運面積也比過去增加40~50%，高度也因應目前商場規格，會有個較為挑高、無壓力的門面，屆時目標要成為西門商圈最好的商場，除了流行文化、餐飲外，也將引進威秀影城，瞄準年輕客群，屆時將對遠百營運形成重要挹注。