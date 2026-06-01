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楊紫《家業》8金句：堅硬不可摧之物，必定會在你的心裡留下來

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記者鮑璿安／綜合報導

《家業》由楊紫、韓東君領銜主演，話題熱度持續攀升。該劇以明朝嘉靖年間的徽州貢墨案為背景，講述李墨世家八房么女李禎，為振興家業，憑藉過人的製墨天賦，帶領李氏墨業重返巔峰；並與駱家次子駱文謙從最初的競爭對立，逐步走向攜手合作，共同迎戰墨業新貴田墨家族及海外墨業勢力的挑戰，最終製出「天下第一墨」，守住徽墨傳承的故事，當中勵志又動人的金句台詞也揭曉！

▲《家業》由楊紫、韓東君主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《家業》由楊紫、韓東君主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

1. 不喜歡不癡纏，那不叫有天賦，即便偶有靈光，那也只是一時的機靈。

2. 規矩是做什麼用的，是用來成事的，成事之中如果需要破規矩，那就破。

3. 人和人是不一樣啊，但是我們管不了別人，我們自己做事要對得起天地，對得起自己的良心。

▲《家業》由楊紫、韓東君主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

4. 諸位如此百般阻撓，是因為心生畏懼，怕有朝一日，李禎姑娘製墨大成。

5. 你以為你說這些話會激怒我？我一點都不生氣，你說的這些反而讓我心裡更清楚了幾分，你們越罵我就說明我優秀，你們根本就比不上我。

6. 李墨百年基業險些因為一場大火毀於一旦，可李氏上下，從為了李墨死的六爺，到如今傾盡所有、互相扶持度過難關的所有人，沒有一個人是孬種。

▲《家業》由楊紫、韓東君主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

7. 爺爺真心希望將來你能悟出自己的道，不斷地懷疑自己，再把這些懷疑，敲碎重新打磨，如此周而復始、堅硬不可摧之物，必定會在你的心裡留下來。

8. 一邊用女子創辦的技法，一邊又口口聲聲義正言辭地說女子不可制墨，真實自相矛盾，忘恩負義。

關鍵字：

楊紫, 家業, 韓東君

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