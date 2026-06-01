2.2萬個「一心二葉」嫩芽才做1公斤　TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場

▲TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序入春夏，每天出門都能感受到氣溫的細微變化，此時來點季節限定的新飲品，最能轉換生活心情。精品茶品牌 TWG Tea 今年 6 月推出大吉嶺春摘茗茶，主打初綻嫩芽的純淨口感，用熟成果香與烘焙堅果香氣，幫大家把喜馬拉雅山麓的春意直接搬進茶杯裡，台灣新購物官網同步開張，祭出難得的滿千免運優惠。

在春天茶界收藏家最期待的，就是被稱為「茶界香檳」的大吉嶺春摘茶。TWG Tea 今年端出的 2026 全球限量盛品「大吉嶺春摘茗茶」系列，產自高達 2,500 公尺的喜馬拉雅山麓高海拔產區。因為高山涼爽氣候與氣候變化，茶韻澄亮清透，引人入勝，是藏家入手的基本款。

該款茶全由採茶師傅在清晨手工採摘「一心二葉」嫩芽，要湊足大約 20,000 到 22,000 個嫩芽，才能做得出一公斤的茶葉，產量珍稀。外觀採用尊榮金黃典藏茶罐包裝，送禮或擺在廚房當擺飾都很有質感。2026 盛品系列「大吉嶺春摘茗茶」，單罐 100g 售價 1,595 元，6／1 起在全台精品門市和全新的台灣官網限量販售。

此外，適逢台灣設計的新官網上線，內容包括「尋茶指南」跟「茗茶對照」功能，可以線上瀏覽超過千種茶款，甚至還能自己搭「客製化禮盒」，業者表示因應新開站，6／1 起至到 6／22 期間，台灣官網單筆消費滿 1,000 元，即享免運費優惠。

路易莎咖啡看準夏季沁涼商機，攜手來自泰國的「if 100%椰子水」，推出全新夏季限定「椰椰漂浮」系列飲品，自即日起推出兩款特色新品，以天然椰子水結合冰淇淋與風味元素，打造兼具清爽、香甜與層次感的海島系飲品體驗。



兩款新品包括以經典莊園拿鐵結合濃郁巧克力冰淇淋，搭配椰子水為基底，入口先帶出滑順奶香與咖啡可可風味，以及清甜尾韻的「莊園拿鐵椰椰漂浮」，售價 75 元。還有以香甜芒果冰淇淋搭配清爽椰子水，融合濃郁果香與自然椰香，呈現輕盈爽口的熱帶海島風味的「芒果椰椰漂浮」，售價 70 元。