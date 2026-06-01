fb ig video search mobile ETtoday

2.2萬個「一心二葉」嫩芽才做1公斤　TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場

>

▲TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場。（圖／品牌提供）

▲TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序入春夏，每天出門都能感受到氣溫的細微變化，此時來點季節限定的新飲品，最能轉換生活心情。精品茶品牌 TWG Tea 今年 6 月推出大吉嶺春摘茗茶，主打初綻嫩芽的純淨口感，用熟成果香與烘焙堅果香氣，幫大家把喜馬拉雅山麓的春意直接搬進茶杯裡，台灣新購物官網同步開張，祭出難得的滿千免運優惠。

▲TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場。（圖／品牌提供）

在春天茶界收藏家最期待的，就是被稱為「茶界香檳」的大吉嶺春摘茶。TWG Tea 今年端出的 2026 全球限量盛品「大吉嶺春摘茗茶」系列，產自高達 2,500 公尺的喜馬拉雅山麓高海拔產區。因為高山涼爽氣候與氣候變化，茶韻澄亮清透，引人入勝，是藏家入手的基本款。

▲TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場。（圖／品牌提供）

該款茶全由採茶師傅在清晨手工採摘「一心二葉」嫩芽，要湊足大約 20,000 到 22,000 個嫩芽，才能做得出一公斤的茶葉，產量珍稀。外觀採用尊榮金黃典藏茶罐包裝，送禮或擺在廚房當擺飾都很有質感。2026 盛品系列「大吉嶺春摘茗茶」，單罐 100g 售價 1,595 元，6／1 起在全台精品門市和全新的台灣官網限量販售。

▲TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場。（圖／品牌提供）

此外，適逢台灣設計的新官網上線，內容包括「尋茶指南」跟「茗茶對照」功能，可以線上瀏覽超過千種茶款，甚至還能自己搭「客製化禮盒」，業者表示因應新開站，6／1 起至到 6／22 期間，台灣官網單筆消費滿 1,000 元，即享免運費優惠。

▲TWG頂級「大吉嶺春摘茗茶」台灣登場。（圖／品牌提供）

路易莎咖啡看準夏季沁涼商機，攜手來自泰國的「if 100%椰子水」，推出全新夏季限定「椰椰漂浮」系列飲品，自即日起推出兩款特色新品，以天然椰子水結合冰淇淋與風味元素，打造兼具清爽、香甜與層次感的海島系飲品體驗。

兩款新品包括以經典莊園拿鐵結合濃郁巧克力冰淇淋，搭配椰子水為基底，入口先帶出滑順奶香與咖啡可可風味，以及清甜尾韻的「莊園拿鐵椰椰漂浮」，售價 75 元。還有以香甜芒果冰淇淋搭配清爽椰子水，融合濃郁果香與自然椰香，呈現輕盈爽口的熱帶海島風味的「芒果椰椰漂浮」，售價 70 元。 

關鍵字：

大吉嶺春摘茗茶, TWG Tea, 限量盛品系列, 茶界香檳, 台灣官網, 一心二葉, 手工採摘, 免運優惠, 路易莎, if椰子水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過

「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵 人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 褪色也好看！2026日系透明感髮色推薦8款　適合膚色＋要不要漂髮一次看 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 IU新劇連穿3雙厚底洞洞鞋引熱搜　2026最新聯名登場 5個習慣讓身邊磁場「變柔和」　人緣越變越好 營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面