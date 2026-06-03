方燦搶先演繹Fendi早秋太可愛　BFF Charm、狗狗吊飾掀起精品包掛熱潮

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Fendi於2026早秋系列推出多款全新吊飾設計，以充滿趣味與工藝細節的小型配件，為日常造型注入更加鮮明的個人風格。

系列延續品牌一貫的義式奢華精神，同時融入俏皮幽默語彙，在精緻與玩味之間取得巧妙平衡。

此次吊飾系列集結多款極具辨識度的創意設計，包括帶有度假氛圍的Ito小狗吊飾、重新演繹的FENDI BFF Charm，以及洋溢夏日感的冰棒造型吊飾等，皆以亮眼色彩、異材質拼接與細膩皮革工藝打造而成。品牌將經典元素轉化為更輕盈有趣的時尚語言，也讓包款搭配增添更多層次與造型變化。

而品牌大使Stray Kids方燦日前也於社群平台搶先曝光2026早秋系列造型，並巧妙搭配多款Fendi吊飾。透過隨性又帶有酷感的穿搭方式，展現吊飾在造型中的點綴效果，讓整體風格在率性之中多了幾分活潑氣息，也再次帶動精品包掛風潮！

除了作為包款配件，Fendi吊飾系列更像是能展現個人性格的小型藝術品。從工藝、材質到色彩運用，都體現品牌對細節的高度講究，也讓精品吊飾不再只是裝飾，而是造型風格的重要延伸。

FENDI 2026 早秋系列吊飾目前已於全球指定精品店及FENDI官方網站正式發售！

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