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預約困難店「嵩 sung」進駐台中漢神洲際5大亮點　3道料理錯過太可惜

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

無論是獨立店還是百貨商場，嵩始終堅持除了能夠讓客人吃飽心滿意足以外，更希望能讓大家感受到品牌的核心價值，每一位來這裡用餐的美食控都能獲得如同朋友般的貼心待遇。這次漢神店延續了品牌一貫的珊瑚紅與包覆式設計，卻在動線與材質上做了細膩調整，讓人在開放的百貨環境中依然能找到一塊願意慢下來、好好吃飯的空間。

台中漢神洲際必吃！預約困難店「嵩 sung」5大亮點，這3道料理錯過太可惜

亮點1｜品牌格局的自然延伸

嵩給人的印象一直是需要特地前往、值得花時間好好品味的餐酒空間，這次進駐漢神洲際代表品牌願意走進更高流量、更具挑戰性的場域，尊鴻集團執行長陳詠翔表示：「嵩對我們來說，不只是一個餐飲品牌，而是一個持續創作與轉譯的載體。這次進入漢神百貨，是品牌發展的重要節點，我們希望把過去在料理、空間與跨界合作累積的經驗，帶進更高流量、也更具挑戰性的場域。百貨對我們而言，不只是展店，而是重新檢視品牌如何被感受的過程。我們期待嵩在這裡，能讓更多人走進來，慶祝每一件美好日常。」對嵩而言百貨不單是增加一個據點，而是把過去在料理、空間與跨界合作上的心血以更開放的方式呈現給台中的饕客們。

台中漢神洲際必吃！預約困難店「嵩 sung」5大亮點，這3道料理錯過太可惜

亮點2｜熟悉的珊瑚紅在百貨中依然迷人

一走進漢神五樓就能看到品牌標誌性的珊瑚紅與帶有包覆感的設計，即使身在開放的商場環境，嵩依然透過材質選擇與動線安排營造出讓人願意停留的舒適氛圍，沒有變成典型的快速消費餐廳，反而在忙碌的百貨動線中留下一塊能真正慢下來、好好感受的空間，這樣在開放中保留沉浸感的做法正是嵩最迷人的地方。

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亮點3｜跨界合作持續深化風格越來越立體

近年嵩積極與不同領域交流，累積出獨特的跨文化轉譯能力，像是與台南赤崁中藥行聯手把中藥元素轉化成有深度的調酒、與韓國《黑白大廚》林熙元主廚交流不同文化下的味覺語言，甚至與YSL Beauty跨界把香氣延伸到餐桌，這些合作讓嵩成為一個持續創作與對話的平台。這次進駐漢神累積的能量也會繼續發酵，讓品牌在百貨場域中呈現出更豐富、更立體的面貌。

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亮點4｜開幕限定新菜初夏風味特別討喜

為慶祝漢神店開幕，品牌推出多道全新料理特別適合這個季節，下面幾道菜是小編的私心推薦！除此之外，特調部分也有新作，像是熱帶果韻烏梅仙渣鐵觀音與覆盆玫瑰西瓜春露，茶香與果香交織，清新不膩，很適合初夏午後或傍晚小酌。

海霧柚香昆布奶油蛤蠣燉飯：清爽有深度，昆布高湯與柚子香氣讓海味顯得透亮迷人，是一道吃完會想再點的清新主食。

慢烤蘋果雞湯白醬時蔬義大利麵：烘烤蘋果與雞高湯融合得柔和舒服，蘋果果香與鮮奶油輕柔交織，搭配時蔬與帕達諾起司，口感輕盈平衡，非常適合初夏。

香料堅果炸花椰佐四重酸奶醬：外脆內軟的花椰菜搭配多層次酸奶醬，酸甜脆嫩鹹香一次滿足，是一道讓人忍不住一口接一口的前菜。

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亮點5｜更是一種可被感受的生活態度

最打動小編的地方是嵩從不把客人當作單純的消費者，而是希望大家走進來就能感受到被細心照顧的溫度。無論是空間的細節、料理的層次還是服務的溫度都讓人覺得被理解，能讓更多人在忙碌的日常裡能輕鬆找到一塊值得慢下來、好好享受的角落。

台中漢神洲際必吃！預約困難店「嵩 sung」5大亮點，這3道料理錯過太可惜

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 漢神洲際, 嵩 sung

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