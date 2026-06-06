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Goyard近期最帥的包　2026全新中性郵差包型每天背都捨不得換

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

百年法國品牌Goyard時至今日仍在時尚迷心中擁有崇高地位，那標誌性的Goyardine Y字連續圖案不論變化出什麼模樣，都讓人們趨之若鶩。2026年Goyard品牌動作也不少，不僅推出了以四季為題的4種老花新色，4月份時更推出了一款全新「Musette」包型，日常、中性的風格看似簡單常見，卻馬上吸引了眾多品牌粉絲的目光！

Goyard近期最帥的包！2026全新中性郵差包型Musette每天背都捨不得換

Goyard 2026新包型Musette

Goyard Musette包的靈感來源其實是源自90年代的「Ile de Ré」包型，當時因受到郵差、腳踏車送貨員或工廠工人的日常生活啟發，所開發出的斜背、大容量包款。而這類的功能包型在法語中稱作「Musette」，其誕生的宗旨正是在於，即便在移動中也能解放雙手、輕盈且快速的行動。

Goyard近期最帥的包！2026全新中性郵差包型Musette每天背都捨不得換

在慵懶風大包包的時尚潮流中，Goyard新款Musette是近年少見的硬挺大容量包包，經典Goyard帆布以堅固皮革包邊，物品在包中較不會滾來滾去，配上磁吸式開關，不論事收納還是拿取時都迅速方便，而可調節式的皮革背帶不僅能轉換肩背、斜背，寬版的設計同時也能減輕肩膀的負擔。

Goyard近期最帥的包！2026全新中性郵差包型Musette每天背都捨不得換

Musette一誕生便提供了多達11種配色，皮革皆隨著帆布的顏色同步轉變，整體色彩一致性為日常導向的包款更添時髦質感，編輯私心喜歡白色、灰色，女生背起來特別帥氣自在！而中性的輪廓絲毫不侷限性別，與Goyard其他經典款的成熟知性不同，Mussette給人一種更加率性休閒的氛圍，熱愛時尚的都會男女們無不淪陷於Musette的魅力中。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Goyard

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