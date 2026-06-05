2026韓系水光唇彩推薦！可樂唇釉、BTS V金泰亨同款打造玻璃嘟嘟唇

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近年韓國美妝圈絕對少不了「玻璃唇」、「果凍唇」、「嘟嘟唇」透過高光澤、水潤感與微微澎潤效果，讓雙唇看起來更加飽滿立體，即使只是淡妝，也能瞬間提升整體精緻度與氛圍感。

2026春夏韓系唇妝趨勢

今年韓系唇彩更強調「包覆式光澤」與「低黏膩感」，不只擁有像糖衣般的透亮水光，擦起來也更加輕盈舒適，同時兼具自然顯色與修飾唇紋效果，輕鬆打造像天生好唇況般的透嫩唇妝。這次編輯整理5款近期討論度超高的韓系水光唇彩新品，從冷調可樂唇、玻璃水光唇到果凍嘟潤唇一次整理給你！

2026韓系水光嘟嘟唇推薦1：fwee 可樂唇釉

韓國美妝品牌fwee美國限定的可樂唇釉「Cola Collection」台灣終於也能買到！延續品牌人氣唇彩3D Voluming Gloss 招牌玻璃光澤感，以可樂色調為靈感，打造更低飽和、偏冷調的深邃色系。不同於過去韓系唇彩常見的粉嫩感，這系列多了點歐美妝容的成熟氛圍，擦起來既有個性又不會過於銳利，適合喜歡冷調辣妹妝感的人。

質地透過高分子凝膠形成包覆式光澤膜，一抹就能自然修飾唇紋，讓雙唇看起來更平滑飽滿，同時帶有像玻璃糖衣般的高光澤感；即使是深色系也不會顯厚重，反而呈現出帶點透明感的立體唇妝效果！同一色號更分為30%與70%兩種光澤濃度，30%呈現較輕盈、自然的水潤光澤，適合日常淡妝；70%則擁有更強烈的鏡面反射感，能讓唇形看起來更加澎潤立體，輕鬆打造近年很流行的「豐唇感」妝效。

可樂唇釉靈感來自Original Cola與Cherry Cola，共推出4款全新低彩度色選，Cherry Cola以冷調櫻桃紅加入棕與黑調，擦起來帶點微暗紅酒感，神秘又顯白；Dirty Cola則是帶有紅調的深巧克力棕色，比一般棕唇更多一點柔和感，成熟中又帶點性感氛圍。

2026韓系水光嘟嘟唇推薦3：TIRTIR Glow Pop Lip Oil

由BTS金泰亨代言的韓國美妝品牌TIRTIR再度推出話題新品！全新保養型光澤唇彩結合唇蜜、護唇膏與唇釉優點，質地比一般唇蜜更輕盈，卻同時擁有高保濕潤澤感，上唇後還能維持像唇釉般的自然顯色效果。

系列共推出8款色選，其中主打色01 Peach Melt、07 Toasted Rose更是近期討論度超高的人氣色。擦起來能自然疊出透亮水光感，長時間維持雙唇潤澤不乾燥，輕鬆打造像泰亨同款那種水潤、透亮又帶點嘟翹感的玻璃唇妝。

01 Peach Melt：帶有蜜桃奶茶感的柔和裸粉色，介於蜜桃與裸杏之間，擦起來能自然提亮氣色。比一般粉嫩色更多了一點低飽和感，因此不容易顯浮腫，很適合素顏、淡妝或韓系裸唇妝容，能營造溫柔乾淨的水潤氛圍。

07 Toasted Rose：帶有微煙燻感的烤玫瑰色，融合乾燥玫瑰與棕紅調，整體更成熟有氣質！擦起來不會過於冷豔，反而帶點自然暈染後的微醺感，很適合近期流行的冷感妝容與低飽和氛圍妝。

2026韓系水光嘟嘟唇推薦3：3CE 果凍護唇蜜

韓國彩妝品牌3CE全新推出果凍護唇蜜，以近年最受歡迎的韓系水光唇為靈感，主打24H輕盈不黏、QQ更保濕的果凍系唇妝效果。透過如果凍般的水感質地，一抹即可呈現蜜糖般的透亮光澤，打造自然澎潤的原生水光唇！

這次特別融合「蜜糖光澤護唇油」概念，結合潤色、光澤與護唇效果，不只能讓雙唇看起來更加飽滿立體，同時也帶來柔嫩細緻的潤唇感。配方中更添加角鯊烷、5%甘油、玻尿酸與維他命E等4大修護成分，提供長時間保濕與護唇效果，讓雙唇在上妝同時也能持續養護。

質地則採用輕盈水感凝膠設計，能自然包覆雙唇、修飾唇紋，同時維持舒適不黏膩的貼膚感，即使厚擦也不會有負擔。搭配經典三角logo瓶蓋與半透明瓶身設計，映出像蜜糖般的濃郁光澤色感，整體從包裝到妝效都充滿3CE招牌韓系時髦感！

全系列共推出10款色選，其中話題度最高的就是限量色#13 蘇打果凍，以透明感蘇打藍加入細緻閃光粒子，單擦能打造自然透亮感，疊擦則能增加雙唇立體層次與水光感，替整體妝容多了一點俏皮未來感。

2026韓系水光嘟嘟唇推薦4：rom&nd 果汁閃光唇唇油

rom&nd全新「JUICY FLASH LIP OIL果汁閃光唇唇油」主打像果汁糖漿般清透水亮的光澤感，以高折射光澤油膜打造封膜感水光唇妝效，一抹就能讓雙唇看起來更飽滿、立體！質地介於唇油與唇蜜之間，擁有滑順延展性，同時保留輕盈不厚重的舒適感，上唇後不易黏膩，能長時間維持透亮水潤光澤。

色選則以「透明果汁感」為靈感，從裸杏奶茶色、蜜桃珊瑚色到莓果紅棕調都有，能自然疊加原生唇色，打造像天生唇色很好看的自然血色感。其中#00「FLASH ON」為透明光澤款，特別加入微辣豐唇效果，能讓雙唇看起來更澎潤嘟翹，整體妝效不會過度厚重，更偏向韓國近期很流行的「原生水光唇」氛圍！

系列共推出8款色選：

01 清透蜜柚 POMELO LIGHT：帶有柚子果肉感的奶油裸杏色，融合柔和米色調與微微暖橘感，上唇後像原生唇色自然提亮，很適合日常淡妝或偽素顏妝容。

02 閃耀莓粉 BERRY UP：像草莓牛奶般的清透粉色調，帶一點冷感莓果色氣息，能讓雙唇看起來更柔嫩透亮，特別適合打造韓系甜感妝容。

03 甜閃蜜桃 PEACH STROBE：結合蜜桃珊瑚與柔霧粉橘調，呈現自然好氣色感。擦上後像嘴唇自然透出的血色感，溫柔又很顯嫩。

04 流光荔枝 FLARE LYCHEE：帶透明感的冷調玫瑰粉色，像新鮮荔枝果汁般清爽透亮。上唇後能增加唇部立體感，同時保有輕盈不厚重的氛圍。

05 柔光裸梨 PEAR BEIGE：低飽和奶茶裸色融合一點蜜桃調，呈現溫柔知性感。很適合與眼妝做搭配，也非常適合喜歡高級感裸唇的人。

06 葡萄果醺 GRAPE FIG：介於無花果與葡萄莓果之間的玫瑰紫調，帶有微微成熟感。擦上後會讓整體妝容更有氛圍，也很顯白。

07 暖光可可 COCO BALM：帶棕調的裸可可色，像奶霜可可般柔和濃郁。相比一般裸棕色更多了一點透明感，非常適合秋冬或歐美感妝容。

08 覆盆紅莓 RASPBERRY SYRUP：靈感來自覆盆莓糖漿的鮮明莓紅色，帶有水潤透明感，不會過於濃豔。薄擦顯氣色、厚塗則更有韓系果汁感唇妝氛圍。

2026韓系水光嘟嘟唇推薦5：i'm meme 我愛QQ光波唇凍

韓國彩妝品牌im meme全新推出我愛QQ光波唇凍，以果凍般Q彈的水潤質地，打造今年夏天最流行的韓系嘟潤光澤唇！結合唇蜜的水光感與唇釉的飽滿顯色度，上唇後能自然形成透亮光膜，讓雙唇看起來更澎潤立體。

配方中添加高潤澤精華，一抹即可柔焦唇紋、修飾乾燥感，同時注入微微沁涼感，擦起來清爽又舒服。搭配品牌獨特Q彈軟嫩矽膠筆頭與貼合唇形的斜角設計，不論薄擦暈染、厚塗疊擦都很順手，從素顏淡妝到完整韓系妝容都能輕鬆駕馭！

系列共推5款果凍色調，以低門檻、日常感高的韓系水光色系為主軸，呈現如果凍般透嫩的水潤顯色效果：

01 蜜桃凍：自然裸粉蜜桃色搭配輕透水光感，擦起來能低調提亮氣色，呈現乾淨又溫柔的淡顏氛圍，很適合日常素顏或偽素顏妝容。

02 玫莓凍：融合玫瑰與莓果調的粉嫩色系，甜美中帶有一點清冷感，上唇後就像自帶柔焦仙女濾鏡，特別適合韓系氛圍妝。

03 櫻桃凍：像熟透櫻桃般的透亮紅潤色澤，水潤中帶點純欲感，能自然襯托膚色，擦起來特別顯白又有少女感。

04 紅榴凍：帶有活力感的嫩紅果凍色，呈現白裡透紅的自然血色感，讓整體妝容看起來更有元氣與朝氣。

05 甜橙凍：暖陽感甜橘色調結合透亮光澤，清新又充滿活力，很適合夏天或想打造陽光感妝容時使用。

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