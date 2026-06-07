皮克敏玩家必收6雙「舒適好走萬步鞋」　Salomon、NB到Air Max 95一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

皮克敏風潮持續延燒！而玩遊戲的過程中，從城市步行、日常通勤到戶外探索，鞋款選擇上更講究舒適腳感與長時間行走體驗，這次精選六雙兼具機能與設計感的話題鞋款，陪你像皮克敏般自在探索日常風景。

Salomon ACS Pro「Nami Pack」

Salomon日本限定ACS Pro「Nami Pack」，以日本傳統浪紋與葛飾北齋《神奈川沖浪裏》為靈感，將機能跑鞋注入濃厚東方美學。

鞋款透過洗水靛藍、白色與黑色細節，營造宛如藍染布料般的層次質感，同時搭配浪紋鞋舌與特製wave圖案強化主題。除了外型吸睛，鞋底亦搭載Agile Chassis™ System、EnergyCell™+中底與Contagrip® 外底科技，兼具穩定性、舒適腳感與全天候抓地力. 無論日常步行或旅行穿搭，都展現強烈風格存在感。

ECCO BIOM 720

面對潮濕悶熱的梅雨季節，ECCO推出的BIOM 720系列以「Made for Every Step」為核心，重新定義日常步行鞋的舒適體驗。

鞋款搭載brand自研ENCORE科技，提供優異的緩震與透氣效果，即使長時間步行依舊維持穩定支撐。部分款式更加入GORE-TEX SURROUND®防水技術，帶來360度全方位防水與高透氣表現，讓雙腳即使遇上突如其來的降雨，也能維持乾爽舒適。低調俐落的外型，也讓機能與日常穿搭自然融合。

HOKA Mach 7

向來被跑者視為速度訓練代表鞋款的HOKA Mach系列，今年推出全新Mach 7，以更輕盈的腳感回應日常跑步需求。

搭載高能量回彈泡棉與超臨界EVA中底科技，在輕量化之餘依舊保有穩定推進感，單腳重量約237克，長時間穿著也不易產生負擔。鞋面採用賈卡緹花網布提升透氣與支撐性，全新鞋舌與七孔鞋帶結構則讓貼合度更加細膩。明亮色彩與流線輪廓，也讓Mach 7成為兼具機能與日常造型感的代表鞋款！

On Cloudsoma

On昂跑全新推出的 Cloudsoma，以感知山野為概念，重新思考越野跑鞋與自然地形之間的關係。鞋款搭載全新CloudTec Connect®技術，在保有舒適腳感的同時，也能更細膩地傳遞地面回饋，讓跑者在山徑中獲得更自然流暢的步行與奔跑感受。

相較過去偏向高強度競速的越野鞋設定，Cloudsoma更像是一雙適合日常探索與戶外旅行的舒適鞋款，無論城市漫步或郊外步道，都能帶來輕鬆穩定的穿著體驗。

Nike Air Max 95 Big Bubble SE「Scorpion」

迎接Air Max 95誕生30週年，Nike推出全新Big Bubble SE「Scorpion」特別版本，以放大Air氣墊結構重新演繹經典輪廓。

鞋款延續90年代未來感設計語言，透過深色鞋身結合Gamma Blue電光藍細節，呈現低調卻鮮明的科技感。此次最大亮點莫過於加大版 Air 氣墊，不僅視覺辨識度更高，也提供更舒適柔軟的腳感體驗。鞋側蝎子圖案與Metallic Silver細節，更讓整雙鞋帶有濃厚收藏與紀念價值。

Kith × New Balance Made in USA 99X Series

為慶祝品牌15週年，Kith再度攜手New Balance推出Made in USA 99X Series，以990v3、990v4、992與993四雙經典鞋型，重新演繹美式復古跑鞋美學。

系列延續Ronnie Fieg擅長的大地與冷調配色語言，結合高級豬麂皮、透氣網布與ABZORB、ENCAP等緩震科技，打造兼具舒適與奢華感的日常鞋履。

相較純運動定位，這系列更像是能融入都會生活的高級球鞋選擇，無論長時間步行或日常穿搭，都展現極高完成度！

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