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5千內入手貝嫂風格　Gap聯名Victoria Beckham版型、精緻細節實拍

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

又一個會讓人默默加進購物車的聯名來了。Gap宣布與Victoria Beckham展開全新的連續合作計畫，首波2026夏季系列正式登場，消息一出立刻讓不少時尚迷關注。畢竟，一邊是代表美式經典休閒的Gap，另一邊則是向來擅長精準剪裁與俐落線條的Victoria Beckham，兩種風格碰在一起，火花一定很迷人！這次聯名把焦點放在「真正每天會穿到的衣服」上。從丹寧套裝、工裝連身褲、卡其外套到Logo帽T，看起來低調，但藏了不少Victoria Beckham精心設計的細節，尤其版型調整與比例拿捏，完全能看出Victoria Beckham一貫的設計語言。

Gap經典單品換上細緻版型

在這次聯名的訪問影片中Victoria Beckham描述了她在小時候與母親踏入Gap後，就對這個品牌著迷，更形容Gap是「真正的美式經典品牌」，而這次聯名最有趣的地方，就是她保留Gap本來最擅長的日常感，再透過剪裁重新調整輪廓，讓經典的美式單品，加入了英式的精緻與細膩。

Gap×Victoria Beckham聯名值得買嗎？版型、精緻細節實拍，開賣日售價報你知

像系列中的丹寧外套，就不是傳統寬鬆休閒版型，而是加入明顯收腰線條，讓牛仔外套穿起來更有結構感；工裝風連身褲則利用深V拉鍊與俐落肩線，把原本偏中性的單品變得更有女人味。這種「看似簡單，但穿上差很多」的設計，其實正是Victoria Beckham品牌一直以來最擅長的事。

特意設計的細節

除了版型上的細緻化之外，Victoria Beckham更是在服裝的細節處下足了工夫，拉鍊、鈕扣上的「VB」縮寫，上衣口袋、褲頭腰帶上也特意了加入紅色的縫線，丹寧外套的首顆扣眼也是以紅色縫線增加色系上的豐富度也能穿出比一般Gap更俐落、更精緻的感覺。

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丹寧絕對是這系列主角

這次聯名最值得關注的，還是丹寧單品。除了經典直筒褲外，Victoria Beckham也把近年很受歡迎的彎刀褲輪廓帶進系列裡，利用微弧線剪裁修飾腿型，搭配短版丹寧外套或貼身T-shirt，就很有90年代極簡時裝感。另一款七分Capri丹寧褲也很有話題，低調呼應近年回歸的復古風潮，搭配細帶高跟鞋特別時髦。

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Gap×Victoria Beckham台灣開賣資訊

Gap × Victoria Beckham 2026夏季聯名系列於5月14日正式在台灣限定販售，販售通路包括： Gap台北統一時代店、 Gap南港LaLaport店、Gap台灣官方網站

價格帶目前落在約台幣1,000～5,000內區間，相較Victoria Beckham主線價格親民許多，但依然保留她最核心的版型與設計語言。對於想入門Victoria Beckham風格的人來說，這系列確實會是相對好入手的一次機會。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Gap, Victoria Beckham

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