金靖瘦2公斤腰圍少5公分！兩個習慣成功瘦身　網友驚呼：別再瘦了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

產後迅速回到精實體態的金靖，有種氣血充足、活力滿分的美感，而今她變得更加單薄，身材更加纖細後，也是讓她擁有了一次全網勸停的體驗，金靖還自嘲，自己從小到大就沒真正的瘦過，想不到有生之年竟然會有這樣的事發生在她身上，更說簡直是「美夢成真」。

金靖瘦身：運動&飲食

她從51公斤瘦到49公斤，在做檢測時發現掉的都是脂肪，而她這段時間的運動習慣改為不做有氧，只做無氧，飲食上遵循中醫理論，做到乾淨飲食，依照季節吃時令菜色。

金靖瘦身：兩大關鍵「吃好穿暖」

但她強調，關鍵不是運動和飲食，而是保暖與睡眠。首先保暖，如果本身體質偏寒濕，便會出現懶散、代謝異常等狀況，無法有效的驅動身體運作，想要保護好身體，那就得從保暖做起，若是身體感覺到寒冷，反而容易為了保暖而囤積脂肪，藉由提升與維持體溫，不僅能增加基礎代謝率，也能促進血液循環，金靖更說單「保暖」 一事就改變她的人生。

再來就是睡眠，她已經維持近一年半，在沒有工作安排的情況下，儘量讓自己九點上床，九點半入睡，最晚十點睡，一年多來的生活型態改變，讓她的腰圍從65變60公分。而深層睡眠能促使生長激素分泌達到燃脂效果，足夠的睡眠還能避免誘發食慾，減少熱量攝取。不論是保暖還是睡眠，都有一定的程度最大化身體代謝，促進燃脂，也能同時改善身體狀態變得更有精神。

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