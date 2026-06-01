fb ig video search mobile ETtoday

金靖瘦2公斤腰圍少5公分！兩個習慣成功瘦身　網友驚呼：別再瘦了

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

產後迅速回到精實體態的金靖，有種氣血充足、活力滿分的美感，而今她變得更加單薄，身材更加纖細後，也是讓她擁有了一次全網勸停的體驗，金靖還自嘲，自己從小到大就沒真正的瘦過，想不到有生之年竟然會有這樣的事發生在她身上，更說簡直是「美夢成真」。

金靖瘦身：運動&飲食

她從51公斤瘦到49公斤，在做檢測時發現掉的都是脂肪，而她這段時間的運動習慣改為不做有氧，只做無氧，飲食上遵循中醫理論，做到乾淨飲食，依照季節吃時令菜色。

金靖瘦身：兩大關鍵「吃好穿暖」

但她強調，關鍵不是運動和飲食，而是保暖與睡眠。首先保暖，如果本身體質偏寒濕，便會出現懶散、代謝異常等狀況，無法有效的驅動身體運作，想要保護好身體，那就得從保暖做起，若是身體感覺到寒冷，反而容易為了保暖而囤積脂肪，藉由提升與維持體溫，不僅能增加基礎代謝率，也能促進血液循環，金靖更說單「保暖」 一事就改變她的人生。

金靖瘦2公斤腰圍少5公分！靠這兩個習慣成功瘦身，網友驚呼：別再瘦了

再來就是睡眠，她已經維持近一年半，在沒有工作安排的情況下，儘量讓自己九點上床，九點半入睡，最晚十點睡，一年多來的生活型態改變，讓她的腰圍從65變60公分。而深層睡眠能促使生長激素分泌達到燃脂效果，足夠的睡眠還能避免誘發食慾，減少熱量攝取。不論是保暖還是睡眠，都有一定的程度最大化身體代謝，促進燃脂，也能同時改善身體狀態變得更有精神。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《耀眼》曾可妮174公分逆天長腿！親授2個月「薄肌精瘦感」養成術：小重量重訓、低脂飲食，消浮腫超有感！

牙齒矯正後的驚人改變！45歲孫淑媚成逆齡少女，林心如、松嶋菜菜子牙齒整齊，人更美了！牙醫曝「3-3-3原則」日常護理學起來！

久坐、經期來腰背無比痠痛？骨科專家點名「骶髂關節」失衡 親授2招放鬆術，3分鐘緩解

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金靖, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過

「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

全家減脂好物別只買茶葉蛋！5款高蛋白、低負擔清單一次看

越南人天天吃河粉卻不胖？營養師揭「4個日常習慣」才是纖細關鍵 人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 褪色也好看！2026日系透明感髮色推薦8款　適合膚色＋要不要漂髮一次看 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 IU新劇連穿3雙厚底洞洞鞋引熱搜　2026最新聯名登場 5個習慣讓身邊磁場「變柔和」　人緣越變越好 營養師提醒4種人要少吃火龍果　紅肉、白肉差別一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面