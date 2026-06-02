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日本教授親授「5大不花錢紓壓法」　活化血清素、真正放鬆變幸福

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▲舒壓,紓壓,曬太陽,登山,健行,唱歌,跳舞。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲工作壓力大總無法有效紓壓，幾種方式可以試試看。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

血清素又稱幸福賀爾蒙，能真正讓心情放鬆，紓解壓力，而且不用花大錢吃營養補給品、或是度假找自己，日本生理學教授有田秀穗在其著作中，就表示有5種活動可以在周末進行，可以活化神經系統，達到真正紓壓的效果。若總覺得身體沒精神、排解不了壓力，不妨可以試試看。

日光浴
許多女性不喜歡做日光浴，但其實曬曬太陽，有助於血清素的分泌，如果太陽太過炙熱，建議可以早起，選擇早晨的陽光來曬，或是在早餐店、咖啡店用餐時，坐坐能夠曬到太陽的座位，曬20分鐘到1個小時，就會有很多幫助。

健行或登山
在之前沒有這種習慣的人，可先從難度不高的健行步道開始，沐浴在灑落的陽光下，且適度的進行身體的活動，輕度的鍛鍊身體加速血清素分泌，而完成步道行走或是登頂時看到的美景，其成就感也有助於紓壓。

▲舒壓,紓壓,曬太陽,登山,健行,唱歌,跳舞。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲努力後的美景能提升成就感。

簡單的舞蹈
舞蹈是很好紓壓的一種運動，不要選擇太難的舞步，像夏威夷草裙舞這種規律緩慢的舞蹈，就可以達到效果，輕柔地擺動肢體，讓身體隨著韻律伸展，你會發現比想像中紓壓很多，或是初階的太極拳也很適合。

唱歌
很多人會透過唱歌抒發壓力，其實這真的是有效果的，唱歌不僅是發出聲音，也是一種呼吸運動，最好不要小聲地畏畏縮縮，大聲的唱出聲來，大口吸氣，就能活化血清素系統。

▲舒壓,紓壓,曬太陽,登山,健行,唱歌,跳舞。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲找朋友一起去唱歌發洩吧。

泡澡
若想周間就進行紓壓，泡澡也是一個方法，用溫熱的水紓解一下過度僵硬的身體，心情也會不自覺地放鬆下來，身體保持溫暖，血清素就會增加，還能消除壓力、提升免疫力。

關鍵字：

紓壓秘訣, 血清素, 壓力解方, 周末活動, 幸福感, 紓壓

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