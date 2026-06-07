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3個方法避免落入情緒漩渦！學習臨危不亂的抽離　給容易受時事影響的你

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文／人物誌

生活在繁亂的世界，新聞媒體、網路傳遞、報章雜誌......每天渲染著四面八方的資訊，從社會、政治到財經、娛樂，影響著我們的情緒起伏。尤其，面對某些突發事件的焦慮、寫實殘忍的社會事件，往往令你我感到不堪負荷，時常悲憤到無法自己。

「可以關注、關心，但不能因為新聞時事讓生活和心情受影響。」即便深知道理，實際上還是很難做到！也許，容易共感的你可以試試以下三個方式，盡量練習「抽離」，放鬆緊繃焦慮的心。

▲（圖／《鏡子森林》劇照，下同）

1.停止訊息的傳播與延伸

如果看了不喜歡、不舒服，那就不要讓它延伸下去。

資訊快速流通，我們總會以迅雷不及掩耳的速度，把手邊的資訊傳給身邊的人，卻往往忽略了，是否每個人都適合觀看，抑或是內心的感受。假設，今天某個新聞事件讓人覺得很難受，大家要做的也許不是批評指教、大力評論，更不是「順手」轉貼給親朋好友，而是讓訊息到自己這邊為止，別再一傳十，十傳百。

2.把目光放回人與人之間的互動

我們可以關心任何自己所在意的議題，這是身而為人的熱忱與心意。只是，如果對某些事件過度熱衷，也有可能導致身心失衡。

或許，比起不斷關注、糾結，也可以把心力放在人與人之間的交流。例如關心動物保育的你，要做的不是持續去計算又有哪些人破壞環境、傷害動物，而是可結合志同道合的人，一起發起倡議，想辦法來保護環境。轉個念，轉個彎，不安的壞情緒也能成為共好的動力。

▲（圖／《《死了一個女記者之後》劇照）

3.安定好內心比什麼都重要

當遇見重大的時事、攸關你我生活的負面新聞，有些人可能會感到煩躁、不安，甚至會有焦慮、失眠的情況發生，若要避免這樣的狀況，最好的方式便是安定好自己的心。

如何臨危不亂，如何在紛紛擾擾的世界裡找到自己的一席之地，正是活在資訊爆炸中的你我，必須學習的課題。心情很差、好像有股氣壓在胸口時，可以先深呼吸讓自己冷靜，接著想想：「要怎麼做對我才是最好的？」一步步循序漸進，慢慢放鬆。

當強烈的心情反應已經影響到生活，或者只要一接觸到某類新聞時事就會有恐慌的情形出現，絕對不要放任情緒和壓力恣意發展，必要時還是要尋求專業的協助，讓心靈獲得支持。安定好自己的心，再繼續在紛擾的世界，找到一絲寧靜。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 社交, 社群, 焦慮

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