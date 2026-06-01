想用地瓜取代白飯？營養師揭「蒸熟再冰」更穩血糖

▲蒸地瓜的升糖指數低，便利商店就可買到。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想控制體重、穩定血糖，不少人會把白飯換成地瓜。不過營養師夏子雯提醒，地瓜的控糖效果會因烹調方式不同而有差異，尤其「有沒有冰過」也是關鍵。

#地瓜GI值差很多，烤地瓜偏高

夏子雯分享，水煮、蒸、烤與冷藏後的地瓜，升糖指數不同。水煮、蒸地瓜約40～60；水煮冰地瓜可低於40；蒸冰地瓜約40～50；烤冰地瓜約60～75；烤地瓜則可能落在70～94。烤地瓜因長時間受熱、水分流失，澱粉轉化為麥芽糖，加上外皮梅納反應，吃起來特別香甜，較適合運動前後補充能量。

#想控糖，優先選蒸地瓜再冷藏

若目標是血糖控制或體重管理，夏子雯建議可選擇水煮或蒸地瓜，冷藏後會增加抗性澱粉，幫助延緩糖分吸收速度。水煮雖然控糖表現佳，但口感容易軟爛、甜度較低。

折衷做法是「蒸地瓜」，溫度相對溫和，水分不會大量進入地瓜，也能保留口感與天然甜味。冷藏後食用，更能兼顧飽足感與血糖穩定。

#一天吃多少？一餐120到180公克

地瓜可選一天一餐取代部分主食，一次約120到180公克，也就是小顆到中等大小。建議搭配優質蛋白質與蔬菜，讓餐後血糖起伏更平穩。