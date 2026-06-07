2026福隆國際沙雕藝術節40組經典IP齊聚　周邊美食6間必吃爆

文／MENU美食誌

2026福隆國際沙雕藝術節5／29登場一路到10／25，今年攜手環球影業打造「環球夏日沙雕派對」，小小兵、功夫熊貓等40組經典IP齊聚東北角海岸，根本走進電影世界！除了拍爆沙雕，貢寮美食更是不能錯過的隱藏行程。



海味鮮食坊

貢寮區馬崗街5號

位於馬崗漁港附近小店，主打小卷米粉、滷鮑魚與醃小九孔等在地海味，還可以吃到鮮蝦燒賣，適合騎鐵馬後品嚐 。

▲。（圖／美食客Rainie倩提供）

Louis bistro 路易斯 手抓海鮮

貢寮區興隆街21-1號

鄰近福隆沙灘，步行可抵達。必點招牌手抓海鮮套餐，有醬料以及份量的選擇。推薦雙人或是四人套餐，份量十足，超適合聚餐。醬料推薦點經典路易斯安那風味，非常涮嘴入味。飲品推薦搭配貢寮在地特有石花凍，非常搭配，炎炎夏日就來一盤手抓海鮮吧！

▲。（圖／美食客惡食記提供）

靠海生活

貢寮區馬崗街25-3號

這間超有名！食尚玩家曾專程報導推薦，餐廳內有九孔鮑養殖池，必點烤九孔跟海鮮麵，非常鮮甜！

▲。（圖／美食客Tony Chou佑提供）

鄉野便當

貢寮區福隆街1號

這間是網友號稱福隆最強便當老店，至今已開業超過60年。推薦必點招牌福隆便當，配菜有豆干、香腸、高麗菜、蛋、酸菜。是一個承載許多人的回憶的便當。

▲。（圖／美食客獵食揪胖提供）

挖仔咖啡 WALA COFFEE

貢寮區東興街17-3號

餐點跟飲品的甜度都剛剛好，百里香是現場採集使用的很新鮮！布丁口感細緻，不會過於綿密或是像奶酪，奶酥厚片的醬，烘烤後的甜度也不會太重。溫和的甜在送入的每一口後開始疊加，吐司鬆軟搭配微苦的抹茶歐蕾，非常幸福。

▲。（圖／美食客Remiii 提供）

嗨九 蒸鮮小吃

貢寮區馬崗街3之1號

人氣海景小館，位於馬崗漁港第一排，專賣現撈蒸鮮海味：滷鮑魚、小卷米粉、蒜蝦冬粉、紫海膽等，均以極鮮為主打。店門口擺有自家漁船當日捕獲漁獲，視覺與味覺雙重療癒。需現場候位無提供訂位唷。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）



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