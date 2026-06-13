六間好吃又浮誇的高CP值丼飯推薦　豪華鋪料每一口都超滿足

文／MENU美食誌

當季新鮮食材搭配上粒粒分明的醋飯，每一口都欲罷不能！

日本橋海鮮丼 つじ半 Tsujihan微風信義店

台北市信義區

東京排名第一的海鮮丼，主打獨特的一丼二食吃法，華麗的海鮮珠寶盒為店內的料理特色，提供火鍋、牛丼、時令海鮮丼，也會不定時推出特別菜單。

▲。（圖／美食客BlueBleu提供）

朝日 壽司

台北市中正區

店內提供壽司、刺身、丼飯、手卷、烤物、湯品、飲料，選擇相當多元，推薦炙燒鮭魚肚握壽司、炙燒比目魚握壽司、鹽烤雞肉串和綜合刺身。

▲。（圖／美食客咩咩愛吃提供）

壽司爸

台北市大安區

供應刺身、海鮮丼飯、熟食丼飯和壽司，壽司飯為紫米醋飯，推薦比目魚穴子丼、干貝花枝丼、綜合生魚片、勝手丼、比目魚鰭邊握和蝦頭蛤蠣清湯 。

▲。（圖／美食客沛沛貪吃鬼提供）

華山-合掌村

台北市中正區

位於華山市場內，海鮮都是從基隆崁頂仔海鮮市場直送，用餐還可以喝到免費的味噌湯，推薦合掌村海鮮丼、炙燒比目魚貫、日本宮城縣生蠔、國民海鮮丼。

▲。（圖／美食客王之平提供）

小林食堂一間壽司

台北市大安區

主打新鮮漁獲和師傅一流的手藝，提供丼飯定食、蒸物、烏龍麵、壽喜燒，還有無菜單料理，推薦干貝刺蝦丼、松葉蟹肉鮭魚丼、海鱸魚魚肚定食和散壽司。

▲。（圖／美食客莎莉提供）

瞞著爹台北食堂

台北市松山區

裝潢以古樸的深色木頭搭配不規則扇形吧台座位，有著濃厚的日式氛圍，推薦鰈魚星鰻丼、松葉蟹海膽干貝丼、特選綜合海鮮丼、甜蝦海膽干貝丼、魚骨味噌湯。

▲。（圖／美食客Yun Ching Chang提供）



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