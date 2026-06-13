fb ig video search mobile ETtoday

六間好吃又浮誇的高CP值丼飯推薦　豪華鋪料每一口都超滿足

>

文／MENU美食誌

當季新鮮食材搭配上粒粒分明的醋飯，每一口都欲罷不能！

日本橋海鮮丼 つじ半 Tsujihan微風信義店
台北市信義區

東京排名第一的海鮮丼，主打獨特的一丼二食吃法，華麗的海鮮珠寶盒為店內的料理特色，提供火鍋、牛丼、時令海鮮丼，也會不定時推出特別菜單。

▲日料 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客BlueBleu提供）

朝日 壽司
台北市中正區

店內提供壽司、刺身、丼飯、手卷、烤物、湯品、飲料，選擇相當多元，推薦炙燒鮭魚肚握壽司、炙燒比目魚握壽司、鹽烤雞肉串和綜合刺身。

▲日料 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客咩咩愛吃提供）

壽司爸
台北市大安區

供應刺身、海鮮丼飯、熟食丼飯和壽司，壽司飯為紫米醋飯，推薦比目魚穴子丼、干貝花枝丼、綜合生魚片、勝手丼、比目魚鰭邊握和蝦頭蛤蠣清湯 。

▲日料 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客沛沛貪吃鬼提供）

華山-合掌村
台北市中正區

位於華山市場內，海鮮都是從基隆崁頂仔海鮮市場直送，用餐還可以喝到免費的味噌湯，推薦合掌村海鮮丼、炙燒比目魚貫、日本宮城縣生蠔、國民海鮮丼。

▲日料 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客王之平提供）

小林食堂一間壽司
台北市大安區

主打新鮮漁獲和師傅一流的手藝，提供丼飯定食、蒸物、烏龍麵、壽喜燒，還有無菜單料理，推薦干貝刺蝦丼、松葉蟹肉鮭魚丼、海鱸魚魚肚定食和散壽司。

▲日料 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客莎莉提供）

瞞著爹台北食堂
台北市松山區

裝潢以古樸的深色木頭搭配不規則扇形吧台座位，有著濃厚的日式氛圍，推薦鰈魚星鰻丼、松葉蟹海膽干貝丼、特選綜合海鮮丼、甜蝦海膽干貝丼、魚骨味噌湯。

▲日料 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Yun Ching Chang提供）

延伸閱讀

2026屏東黑鮪魚文化觀光季美食推薦！華僑市場不踩雷大公開，快來看看是哪六間！

等多久都值得！美食饕客的無菜單私廚料理，一生至少享受一次的美食饗宴！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 日料, 丼飯, 咖啡廳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

舊愛挽回成功率最高的三大星座！TOP 1只要感受到被愛、浪漫就容易妥協　

腿粗的人每天堅持5個動作就能瘦　實測1個月下半身直接小一號

腿粗的人每天堅持5個動作就能瘦　實測1個月下半身直接小一號

CITIZEN鍛造碳面盤獨一無二　融入日式美學秀層次錶殼 成年人的友情也有保存期限？3個跡象判斷是否要人際斷捨離 玩具總動員吊飾只送不賣！ANESSA、海綿寶寶聯名防曬太生火 一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福 《我的王室死對頭》林智妍旅遊照「純真感」被熱議　5套私服穿搭解析 薪水一進來就消失？小心這「5個壞習慣」可能正在偷走存款 APM MONACO夏季首飾洋溢熱情魅力　經典小熊換穿摩納哥國旗裝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面