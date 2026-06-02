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網球名將喬科維奇「紅土錶」賣光光　HUBLOT等他奪冠再追加

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▲▼喬科維奇 。（圖／公關照）

▲喬科維奇於2026法網公開賽佩戴HUBLOT Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT紅土款腕錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

當今網壇四大滿貫賽事除了是頂尖球員競技場，似乎也成為另類時尚秀場，知名球員所穿的服飾、所用的網球包甚至是所戴的錶款，都成為球迷矚目焦點。塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）於2026年法國網球公開賽歷經五盤大戰敗給年僅19歲的豐塞卡（Joao Fonseca），雖然爆冷止步於第三輪，但他在法網期間所戴的「紅土錶」掀起話題，為瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）為他打造的Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT紅土款，首批發行21只腕錶呼應他在紅土賽場上奪下21座冠軍，已全數售罄，未來他在紅土賽場再奪冠，品牌會即時追加製作1只紅土款腕錶。

▲▼喬科維奇 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT紅土款腕錶全球限量21只，3,566,000元。

HUBLOT Big Bang陀飛輪喬科維奇GOAT紅土款的44毫米錶殼採用獨家複合材質，封存了喬科維奇實際穿過的4件紅土賽事球衣與網球拍纖維，錶殼中層則採用高性能聚合物 Titaplast®，具備高強度與優異的重量比，能承受賽場上的動態衝擊。整只陀飛輪腕錶包含錶帶的重量僅約56公克，比一顆標準網球還要輕盈；內載MHUB6035自動上鍊陀飛輪機芯，設計融入大量網球元素，利用高精度雷射雕刻出僅 0.55 毫米的立體網格，模擬網球拍弦的線條，並鐫刻喬科維奇專屬的「ND1」標誌。機芯背面除了可觀賞發條盒運作，更透過特殊工藝呈現黃綠色絨面質感與白色S形曲線，將迷你網球意象自然融入機械結構中。

▲▼喬科維奇 。（圖／公關照）

▲LACOSTE代言人創意總監 Pelagia Kolotouros為喬科維奇設計2026法網夾克，背後飾以狼的圖案。（圖／LACOSTE提供）

喬科維奇同時是LACOSTE代言人，品牌創意總監 Pelagia Kolotouros特別為他操刀設計2026法網專屬夾克，靈感取自法網紅土色澤，創作兼具運動服時穿機能又時髦的外套，亮點是背後飾以仰天長嘯的狼圖案，因為喬科維奇曾透露童年對狼有一段難忘經歷，且狼是他的祖國塞爾維亞的精神象徵圖騰，更顯意義非凡。

關鍵字：

喬科維奇, HUBLOT, LACOSTE

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