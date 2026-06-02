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停用瘦瘦針會復胖嗎？營養師教你12招穩定體重

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▲▼瘦瘦針不復胖。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲地中海飲食有助於平衡代謝、維持健康體重。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

瘦瘦針掀起減重熱潮，但不少人在成功瘦身後，最擔心的還是停藥後體重反彈。營養師高敏敏指出，停用瘦瘦針不代表一定會復胖，真正影響體重變化的關鍵，在於後續的飲食管理與生活習慣。她也整理出飲食、運動及作息等12個重點，幫助維持減重成果，避免辛苦瘦下來的體重又悄悄回來。

高敏敏指出，停藥後的飲食策略是避免復胖的重要基礎，重點不在吃得少，而是吃得剛剛好、吃得有品質，除了飲食管理外，生活型態也會影響體重維持效果，以下12點請牢記。

▲▼瘦瘦針不復胖。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#三餐正常吃 別靠挨餓減重

過度節食可能讓基礎代謝下降，停藥後反而更容易復胖。每日熱量攝取建議至少維持在1200大卡以上，讓身體保有正常運作所需能量。

#補足蛋白質 維持肌肉量

每天攝取約70至90公克蛋白質，有助於維持肌肉量。肌肉量越充足，基礎代謝率越穩定，也能降低體重反彈風險。

#掌握餐盤比例

建議每餐搭配兩拳頭蔬菜與一拳頭澱粉，不僅有助於增加飽足感，也能讓餐後血糖波動更穩定。

#地中海飲食有助維持成果

以原型食物、蔬果、全穀類及優質油脂為主的地中海飲食模式，有助於維持代謝平衡與健康體重。

#晚餐清爽吃

晚餐可優先選擇蛋白質搭配蔬菜，適度減少澱粉及避免油炸、精緻甜食與宵夜，降低夜間身體負擔。

#養成飲食紀錄習慣

透過食物日誌記錄每日飲食內容，有助於檢視熱量來源，也能及早發現可能造成復胖的飲食習慣。

#採取漸進式停用

高敏敏建議，若有相關醫療規劃，應依照專業醫療人員建議調整用藥，不宜自行突然停藥，讓身體逐步適應食慾與代謝變化。

#固定運動維持肌肉

每週可安排至少3次運動，例如快走、深蹲或核心訓練，有助維持肌肉量與基礎代謝。

#補充足夠水分

每天約攝取2000毫升水分，有助於維持正常代謝，也能減少因水腫造成的體重波動。

#維持規律作息

充足睡眠與定時進食，有助於穩定荷爾蒙分泌，讓身體維持較佳代謝狀態。

#保持彈性心態

不必追求過度嚴格的飲食控制，適度保留彈性空間，反而更容易長期維持健康習慣。

#定期追蹤體重

建議每週固定時間量測體重，透過觀察趨勢及早調整生活習慣，避免體重持續上升。

高敏敏提醒，減重成果能否長期維持，關鍵在於建立可持續執行的飲食與生活模式。停用瘦瘦針後，只要維持穩定作息、均衡飲食與規律運動，通常較能降低快速復胖風險。至於停藥方式及劑量調整，仍應依照醫師或專業醫療團隊建議進行。

關鍵字：

標籤:**瘦瘦針, 減重, 復胖, 健康飲食, 生活習慣

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