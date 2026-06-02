夏日威士忌報到　雅柏泥煤年度限量瓶滿滿西西里島　蘇格登甜順口感加分味蕾

記者蔡惠如／綜合報導

迎接台灣夏日，雅柏 Ardbeg 今年依循傳統打造年度限量瓶，將義大利西西里島的瑪莎拉甜酒桶風味，與艾雷島經典煙燻泥煤結合，在甜美與霸氣之間展現戲劇對比；蘇格登運用葡萄酒三桶工藝，打造出專為台灣味蕾量身定做的甜順口感，獨特的風味亮點讓夏天喝威士忌也很可以。

▲雅柏推出夏日威士忌新品，以西西里島風味為特色。（圖／品牌提供）

雅柏「Dolce」限量版：西西里陽光與艾雷島煙燻

今年雅柏致敬 1960 年代義大利經典電影「甜蜜生活 La Dolce Vita」，推出年度限量瓶「Dolce 限量版」，大膽結合經過瑪莎拉甜酒酒桶熟成的珍稀麥芽威士忌，以及經典波本桶熟成的 Ardbeg 酒液，進一步放大了品牌標誌性的「泥煤悖論」，在甜美與煙燻之間取得精準平衡。





酒液外觀色澤呈現夕陽般的橘色，開瓶時能感受到熟成橙子與杏桃香氣，伴隨著燉煮蘋果與柑橘果醬的清新，隨後轉入黑巧克力的深層風味與橄欖般的鹹香。入口則帶有肉桂、八角和甘草的辛香料調子，接著煙燻楓木、核桃烤椰棗與黑巧克力的甜味逐漸展開。尾韻悠長且層次堆疊，帶有煙燻蘋果木、乾燥菸草、營火餘燼與濃郁厚實的泥煤油脂氣息，多層次的口感即便在夏日也能品嚐。現已在台開賣，售價 3,560 元。

蘇格登 12 年「甜醺三桶」：專為台灣打造

看準台灣熱情的威士忌文化，蘇格登獨獻台灣推出「蘇格登 12 年單一麥芽威士忌 甜醺三桶」，由首席調酒師 Dr. Craig Wilson 操刀，酒液於 Pedro Ximenez / Oloroso 雪莉桶與葡萄酒復活桶中熟成 12 年以上，最後再以西班牙葡萄酒桶細膩收尾，主打獨創的「三桶工藝」帶來甜而不膩且層次豐盈的口感。

初次聞香時成熟乾果、太妃糖與濃郁的磅蛋糕香氣撲鼻而來；入口後能感受多汁的莓果、蔓越莓的酸甜與黑糖、焦糖的飽滿甜潤在口中綻放，並融合溫潤的烘焙香料味；尾韻則清新並帶有橙皮氣息。這款酒除了純飲，也推薦加冰飲用，酒液會釋放出驚喜的蜂蜜蘋果香氣與清爽口感。即日起已在台上市，售價 1,200 元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。