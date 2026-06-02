勞力士一年漲兩次！　貴金屬調幅近5%、「黑水鬼」凍漲

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K永恒玫瑰金錶原價1,910,000元，調漲至2,005,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

記者陳雅韻／台北報導

邁入六月，錶界掀起一波「年中漲價潮」，過往每年1月1日調價的勞力士（Rolex），也禁不起貴金屬價格波動，罕見一年漲兩次，即起調漲貴金屬腕錶價格，黃金相關貴金屬材質漲幅約4%至5%，半金材質大約調漲2.5%，好消息是熱門的「黑水鬼」等不鏽鋼錶與鉑金材質腕錶「凍漲」，反應原物料對於成本的影響。





▲綠松石藍漆面錶面的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K金腕錶原價1,377,000元，調漲至1,445,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

以勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K永恒玫瑰金錶為例，原價1,910,000元調漲至2,005,000元，同系列的綠松石藍漆面錶面的18K金錶從1,377,000元調漲至1,445,000元，漲幅都近逼5%；而面盤鑲滿美鑽與寶石時標的Oyster Perpetual Day-Date 36 18K白金鑽錶，從5,372,500元漲至5,594,500元，漲幅也超過4%，得多掏222,000元才能入手。





▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 18K白金鑽錶，面盤鑲滿美鑽與寶石時標，原價5,372,500元，調漲至5,594,500元。（圖／翻攝勞力士官網）





▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date蠔式鋼錶維持原價384,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

這波「年中漲」不是只有勞力士，瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）、Roger Dubuis以及卡地亞（Cartier）錶款也全面漲價，特別是卡地亞漲幅高達8%至15%，以熱門款與貴金屬錶漲幅最猛烈，讓許多VIP與錶迷趕在漲價前購入心儀腕錶，印證精品圈流傳的老話「早買早享受」。





▲卡地亞近期也調整價格，此為熱門的Panthère de Cartier美洲豹腕錶。（圖／翻攝卡地亞官網）