UNIQLO把GD愛貓ZOA變今夏最萌UT！「4款式」雲朵貓、小雛菊可愛破表

t記者鮑璿安 ／綜合報導

天王G-Dragon的愛貓ZOA竟然也有聯名了！由GD親自創作的IP角色ZO&FRIENDS 最近與UNIQLO 推出「ZO&FRIENDS UT 系列」，將貓咪和標誌性雛菊融合在T恤中，共有4種款式，將在 6 月 29 日 開賣，穿上自帶好心情！

▲由GD親自創作的IP角色ZO&FRIENDS 最近與UNIQLO 推出「ZO&FRIENDS UT 系列」。（圖／品牌提供）

系列主角包括外表看起來懶洋洋、其實很有自己節奏的雲朵貓 ZOA，還有熱情又俏皮的小雛菊 A&NE，以及活力滿滿的 AKI ZAKI。幾個角色湊在一起，就像一群個性完全不同的朋友。設計風格也很討喜，運用了像手繪一樣的線條、粉彩般的色調，再加上塗鴉感字樣，讓整體看起來像是把一本可愛筆記本直接印在衣服上。





▲483265 女裝 ZO&FRIENDS UT印花T恤(短袖) 售價NT$490。（圖／品牌提供）

像灰白色款就把 ZOA 放在正中央，頭上頂著小花，旁邊還有小夥伴陪著，表情雖然有點厭世，卻意外超萌；深灰色款則把角色名字、花朵和 Love & Peace 字樣拼貼在背後，視覺更活潑，也更有少女塗鴉牆的感覺。這系列最適合搭配牛仔褲、百褶裙或寬鬆短褲，隨便一穿就有種輕鬆又可愛的夏日氣息。

同時，G-DRAGON 權志龍把個人品牌PEACEMINUSONE 帶進足球領域，聯手 Nike 與韓國足球協會打造「Tigers of Asia」三方系列，將韓國隊代表性的紅色視覺，和 PEACEMINUSONE 標誌性的雛菊語言結合，讓本來很熱血、很運動的足球元素，多出一層屬於權志龍的藝術感。鞋款部分則更有看頭，全新 PEACEMINUSONE x Nike CryoShot 由 GD 親自操刀，以 2010 年經典足球鞋 CTR360 Maestri II 為靈感，把近年很紅的足球街頭風重新做了一次更時髦的轉譯。最吸睛的地方在鞋底，原本足球鞋的鞋釘被完整封進透明結構裡，像是把一雙經典戰靴瞬間冰封，視覺上很有收藏品感。