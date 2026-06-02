Melissa果凍鞋夢幻聯名SUSAN FANG把透膚花朵放上腳！Hello Kitty也加入

記者鮑璿安／綜合報導

隨著天氣愈來愈熱，鞋櫃裡最先被想起的，通常不是厚重球鞋，而是那些輕盈、好穿的百搭鞋履，隨著果凍鞋熱潮加劇，巴西鞋履品牌 Melissa 今年夏天一口氣帶來 Sanrio 三麗鷗、SUSAN FANG 與 Scholl 三組話題聯名，從可愛童趣、復古舒適到空靈仙氣，把不同風格的穿搭想像一次補齊！





▲華裔設計師 SUSAN FANG 將Melissa 經典果凍鞋，重新寫成一場帶著花香與光感的夏日故事 。（圖／品牌提供）







▲SUSAN FANG 聯名-透膚雕花簍空瑪莉珍鞋（綠／黑／粉） 5,680元。（圖／品牌提供）





▲SUSAN FANG 聯名-果凍花朵T字瑪莉珍鞋（綠／黑／紫／透明）3,980元。（圖／品牌提供）

華裔設計師 SUSAN FANG 將Melissa 經典果凍鞋，重新寫成一場帶著花香與光感的夏日故事，整個系列是透過花卉元素與雕塑感細節，重新詮釋品牌經典鞋型。首推果凍花朵T字瑪莉珍鞋，以透亮果凍材質搭配立體花卉紋理，套進經典 T 字瑪莉珍輪廓裡；第二雙話題款則是透膚雕花簍空瑪莉珍鞋，鞋身以漸層果凍材質打造，滿版雕花鏤空紋理搭配立體花朵裝飾，還加入可調式鞋帶設計，細節堆疊得很滿，簡直夢幻到了極點。





▲Melissa也和Sanrio 三麗鷗展開最可愛合作 。（圖／品牌提供）





▲與德國百年鞋履品牌 Scholl 的聯名，將機能舒適底蘊結合 Melissa 一貫的透明果凍材質與現代感輪廓 。（圖／品牌提供）



Melissa也和Sanrio 三麗鷗展開最可愛合作，直接把 Hello Kitty 的招牌紅蝴蝶結、圓潤臉蛋和童年記憶裡最熟悉的可愛感，變成更俏皮的涼鞋設計，涵蓋滿版印花厚底拖鞋、羅馬T字涼鞋以及撞色T字羅馬涼鞋。至於與德國百年鞋履品牌 Scholl 的聯名，將機能舒適底蘊結合 Melissa 一貫的透明果凍材質與現代感輪廓。





▲田小娟則把果凍柏金包背進日常街拍裡，搭配簡約白色造型與個性配件 。（圖／翻攝IG）

不光果凍鞋站上流行高點，這一波重新翻紅的 「Jelly Firkin」包款也讓人難以抗拒，「Jelly Firkin」的命名靈感其實就來自 Hermès 經典 Birkin Bag，不過不同於高級皮革與端莊正式感，Jelly Firkin 刻意以透明 PVC、果凍矽膠、亮面塑料等材質重新演繹，保留結構鮮明的包身、翻蓋與鎖頭語彙，卻用更輕盈、更玩心十足的方式，把「名包感」變成年輕世代也能自在駕馭的流行單品。從最近曝光的示範造型就能看出它的魅力，KiiiKiii 成員 Kya 在概念照中，穿上帶有 Y2K 輕盈感的服裝，手上拎著亮眼的螢光綠 Jelly Firkin，整體造型立刻有了視覺重心。田小娟則把同款背進日常街拍裡，搭配簡約白色造型與個性配件，讓這顆原本就很吸睛的包更顯俐落。