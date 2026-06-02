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羅志祥千萬愛馬仕牆曝光　柏金包「天花板」他都有

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▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥曬出愛馬仕牆，最上層右二包款為愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

「小豬」羅志祥是眾所皆知的時尚潮男，出門穿搭絕不馬虎，家中布置也盡顯他對時尚的狂熱，近日他坐在自家「愛馬仕（HERMÈS）牆」前拍照，以一層放6個柏金包計算，他至少坐擁24款顏色與材質各異的柏金包，連藏家眼中的夢幻逸品「愛馬仕天花板」喜馬拉雅鱷魚皮柏金包也納入珍藏，粗估總值超過2000萬元。

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥的愛馬仕柏金包色彩繽紛。（圖／翻攝showlo IG）

羅志祥坐在愛馬仕牆前拍照，寫下「熱愛這件事，從來沒有畢業可言」，身後就是他珍愛的繽紛色彩與珍稀皮革柏金包，網友讚他收藏厲害，他開心回「嘻嘻」，並透露他收藏35公分與40公分的柏金包，會為它們提把綁上絲巾，也會串上愛馬仕小馬等掛飾。

▲▼ 羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥所穿的Chrome Hearts服裝與潮鞋都是他熱愛的收藏。（圖／翻攝showlo IG）

除了愛馬仕柏金包是出門的「標配」，羅志祥也是美國高端銀飾品牌Chrome Hearts狂熱粉絲，近期所穿的服飾與搭配的首飾幾乎都是要價不菲的Chrome Hearts，此外，家中還設有一整面潮鞋牆，加上他熱衷收藏的勞力士（Rolex）、RICHARD MILLE等名錶，難怪他要說「熱愛這件事，從來沒有畢業可言」了。

關鍵字：

羅志祥, 愛馬仕, Hermes, 柏金包, Chrome Hearts

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