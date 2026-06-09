說流行／Polène夏日拉菲草新包！從Tsubi到Cyme以編織弧線寫出寧靜高級感

記者鮑璿安／綜合報導

來自法國巴黎的包袋品牌Polène已經默默成為質感代名詞，今夏邁出更加輕盈優雅的腳步，為包款Tsubi 、 Cyme 、Numéro Dix融入馬達加斯加拉菲草材質的自然屬性，同時帶來水邊景致為靈感的新色，令人心曠神怡，找到屬於自己的夏日節奏。

創立於 2016 年的皮革品牌Polène，一直擅長把自然觀察、雕塑式輪廓與皮革工藝揉成很有辨識度的語言；品牌由巴黎設計團隊與西班牙 Ubrique 工坊緊密合作，至今已有超過 2200 位工匠參與製作，從木模塑形、手工定型縫合，到編織與複雜折疊剪裁，都讓包款帶著一種靜靜成立的建築感。





▲Polène新作 Tsubi，取自日文「花蕾」，很準確地說出了它的輪廓，圓潤、含蓄，像還沒完全盛開的模樣，廓形則介於手拿包與水桶包之間。（圖／品牌提供）

這一季，Polène 以「湖畔旅人」為題，把視線移往南非斯特克方丹洞穴自然保護區，讓女性、湖水、風與草叢彼此交會。最值得細看的新作是 Tsubi，取自日文「花蕾」，很準確地說出了它的輪廓，圓潤、含蓄，像還沒完全盛開的模樣，廓形則介於手拿包與水桶包之間，包身用拉菲草手工鉤織，再以光滑皮革勾勒邊界，讓柔韌的植物纖維和俐落皮革形成漂亮對比；加上馬鞍針法去強調體積感，整體看起來既有手工溫度，也有 Polène 一向擅長的立體雕塑線條，此次共推出干邑、烏木與月桂三色。





▲ Polène 熟悉的 Cyme以馬達加斯加出產的拉菲草為核心，透過當地世代相傳的編織工藝，與品牌擅長的皮革結構結合 。（圖／品牌提供）

熟悉的 Cyme、Cyme Mini也一一換上夏季版本，系列以馬達加斯加出產的拉菲草為核心，透過當地世代相傳的編織工藝，與品牌擅長的皮革結構結合。而Numéro Dix 的新月形飾片則以米粒針法完成，最後再用手工刺繡把皮革與拉菲草細膩銜接，不把天然材質當成季節性裝飾，而是讓編織本身成為輪廓的一部分，於是包不只輕盈，也更有層次。

▲Numéro Dix 的新月形飾片則以米粒針法完成 。（圖／品牌提供）

除了拉菲草材質，基礎百搭的皮革款式也換上了新色，Polène 以水邊景致為靈感，帶來菩提綠、煙燻橄欖綠與陶土棕三種皮革色調，像植物、浮木、乾燥土壤和濕潤空氣交錯出的低飽和色階，帶著一種很耐看的平靜感。尤其是菩提綠，落在小巧的 Tsubi 類型輪廓上，會有一種涼感很細緻的清新；深一點的煙燻橄欖綠與陶土棕，則更適合喜歡沉穩質地的人。

同場加映

巴黎女人的迷人之處，常常不在過度張揚，而是在那些看似日常、其實很講究的細節。在街上出鏡率很高的Fauré Le Page就是一個例子，先從品牌本身說起，誕生於 1717 年 的 Fauré Le Page，一直帶有濃厚的巴黎傳奇色彩，曾是專為王室與貴族打造武器的工坊，隨著時代變遷轉化為皮革工坊，因此在後來的包款設計中，除了以堅固耐用為特質，也悄悄埋入左輪手槍零件、手榴彈等元素，讓歷史底蘊化作今日包袋上的獨特語彙。

推薦款式Daily Battle 35

如果你偏愛容量夠、又希望保有精品線條的托特包，Daily Battle 35 會是這系列的代表作。包身延續品牌招牌輪廓，搭配全新 Dawn Blue 晨曦藍 Bistrot Canvas 與小牛皮細節，視覺上有一種安靜卻很高級的法式氣質。這款最加分的地方，是額外配備Eyewear Case Charm 眼鏡吊飾，像是替巴黎午後的陽光預留了一個位置，既實用又讓整體造型更完整。