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「追到手後反差大」星座Top 3！第一名怕關係被綁住　交往就失去新鮮感

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▲▼容易發胖星座。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲「追到就不珍惜」的星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安 ／綜合報導

許多人交往前後的態度轉變之大，就好像變了一個人，確定關係之前各種獻殷勤、無微不至，但是真正交往後就開始不珍惜對方，有種熱情燃燒殆盡的感覺，以下就公開「追到就不珍惜」的星座Top 3。

Top 3 牡羊座

牡羊座對待感情秉持著一股新鮮感，即便自己沒有那麼喜歡對方，也會有意無意之間去撩，認為反正目前是朋友關係，追追看也沒關係，若是對方太容易追到，或是太容易受到他們情緒影響，一下子升格戀人關係，反而會讓牡羊不願意好好珍惜眼前的人。所以一定要讓他們覺得若即若離，始終隔著一段距離，摸也摸不透才是最好的相處方式。

Top 2 水瓶座

水瓶座相當慢熱，同時喜歡有距離感的關係，他們會美化心中所欽慕的對象，但是隨著關係越來越緊密，打破了這些美好的幻想，便會讓水瓶一時之間反應不過來，寧可一直在美夢中不要醒過來，他們始終認為確定關係之前才是戀情最美好的狀態，因此容易給人「追到就不珍惜」的感覺。

Top 1 射手座

射手座在感情中以新鮮和刺激為目標，他們相當需要自由，不喜歡被控制的感覺，在追求對方的時候，會暫時先把你放在第一位，不過這不代表他就會聽你的所有話，他們還是會斟酌什麼才是自己要的，一旦有新的獵物出現，射手座便會轉移注意力。然而等到正式進入戀愛關係，會讓射手認為太過於穩定了，不如以前隨傳隨到、體貼關懷，堪稱交往前後差異最大的星座。

關鍵字：

星座, 戀愛態度, 射手座, 水瓶座, 牡羊座

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