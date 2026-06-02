fb ig video search mobile ETtoday

台中大遠百旭集7月登場　400坪大店與鼎泰豐做餐飲兩大頭牌

>

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台中店預定7月開幕，本圖為旭集台南店。（圖／饗賓集團提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台中頂級吃到飽餐飲下半年正式交鋒，饗賓集團旗下日式頂級吃到飽「旭集」進駐台中大遠百，目前正在積極裝修中，時程預計在 7 月底正式登場，400 坪的寬廣空間，將帶給中區民眾更高級的吃到飽選擇，並於同館的鼎泰豐同為「中區獨家」，而據悉漢神洲際購物廣場的高端吃到飽「島語」也幾乎同時登場。

饗賓集團旗下的「旭集和食集錦」進駐台中大遠百，開幕時程落在 7 月，餐廳大小約 400 坪，在精品林立的台中七期實屬不易，主打日式精緻料理，以「1 區 1 名店」為概念規劃 9 大餐區，餐點涵蓋和牛、松阪豬及日式炸物等，價格帶落在 1,090 元至 2,090 元之間。  

▲旭集台南店明開幕「前兩周訂位全滿」。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台南店開幕前兩周內的訂位全滿，台中盛況應該不亞於台南。（圖／饗賓集團提供）

同樣也預計 7 月開幕的「島語」，則預計在中區最新購物中心漢神洲際登場，主打「一餐檯、一 Fine Dining」概念，店內規劃 9 大餐檯區，提供超過 200 道料理，餐價範圍由平日午餐約 1,490 元至假日晚餐 2,090 元，以及下半年台中吃到飽市場正式邁入「千元以上價位常態化」的狀態。

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲島語高雄店。（圖／記者許宥孺攝）

遠百表示，台中大遠百餐飲種類豐富，集結多間人氣話題店，除了鼎泰豐之外，還有海底撈火鍋進駐，旭集也將是中區獨家，一年業績上看 4 億元，屆時應該也會跟竹北遠百一樣，帶動許多平日時段的來客，目前暫定開幕是 7 月份，等通過檢查就會開店營業。 

關鍵字：

台中吃到飽, 日式料理, 旭集開幕, 高端餐飲, 大遠百

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

抱怨找這三大星座就對了！TOP 1能共情又會安撫　簡直「人間樹洞」

西門商圈迎兩間「日本一號店」　遠百寶慶最快2028年登場

西門商圈迎兩間「日本一號店」　遠百寶慶最快2028年登場

長大後才懂！接受關係的來來去去　你也是別人的「過客」

長大後才懂！接受關係的來來去去　你也是別人的「過客」

停用瘦瘦針會復胖嗎？營養師教你12招穩定體重 人緣其實是最好的資產！真正受歡迎的人都有這5個特質 楊紫《家業》8金句：堅硬不可摧之物，必定會在你的心裡留下來 情商低「最不會哄人」星座Top 3！第一名只會講道理　另一半聽了更火大 日本教授親授「5大不花錢紓壓法」　活化血清素、真正放鬆變幸福 「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過 UNIQLO把GD愛貓ZOA變今夏最萌UT！「4款式」雲朵貓、小雛菊可愛破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面