台中大遠百旭集7月登場　400坪大店與鼎泰豐做餐飲兩大頭牌

▲旭集台中店預定7月開幕，本圖為旭集台南店。（圖／饗賓集團提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台中頂級吃到飽餐飲下半年正式交鋒，饗賓集團旗下日式頂級吃到飽「旭集」進駐台中大遠百，目前正在積極裝修中，時程預計在 7 月底正式登場，400 坪的寬廣空間，將帶給中區民眾更高級的吃到飽選擇，並於同館的鼎泰豐同為「中區獨家」，而據悉漢神洲際購物廣場的高端吃到飽「島語」也幾乎同時登場。

饗賓集團旗下的「旭集和食集錦」進駐台中大遠百，開幕時程落在 7 月，餐廳大小約 400 坪，在精品林立的台中七期實屬不易，主打日式精緻料理，以「1 區 1 名店」為概念規劃 9 大餐區，餐點涵蓋和牛、松阪豬及日式炸物等，價格帶落在 1,090 元至 2,090 元之間。

▲旭集台南店開幕前兩周內的訂位全滿，台中盛況應該不亞於台南。（圖／饗賓集團提供）

同樣也預計 7 月開幕的「島語」，則預計在中區最新購物中心漢神洲際登場，主打「一餐檯、一 Fine Dining」概念，店內規劃 9 大餐檯區，提供超過 200 道料理，餐價範圍由平日午餐約 1,490 元至假日晚餐 2,090 元，以及下半年台中吃到飽市場正式邁入「千元以上價位常態化」的狀態。

▲島語高雄店。（圖／記者許宥孺攝）

遠百表示，台中大遠百餐飲種類豐富，集結多間人氣話題店，除了鼎泰豐之外，還有海底撈火鍋進駐，旭集也將是中區獨家，一年業績上看 4 億元，屆時應該也會跟竹北遠百一樣，帶動許多平日時段的來客，目前暫定開幕是 7 月份，等通過檢查就會開店營業。