西班牙王后舊衣配浮誇手環吸睛　同場摩納哥王妃22萬洋裝好貴氣

▲摩納哥親王阿爾貝二世（左二）及夏琳王妃（右一）近日造訪西班牙，國王菲利普六世（右二）與王后蕾蒂希亞（左）熱情接待。（圖／翻攝casareal.es IG）

記者陳雅韻／台北報導

邁入炎熱夏季，一件好質感的洋裝是女性出席正式場合的最佳選擇，西班牙王后蕾蒂希亞與摩納哥夏琳王妃做了完美示範，兩人近日會面時，不約而同都選擇淺色調的中長裙洋裝，流露清新風格，西班牙王后蕾蒂希亞雖然是舊衣重穿，但配上存在感強烈的金色首飾，時髦指數飆升。





▲西班牙王后蕾蒂希亞穿Mantú白色洋裝（左）搭配SUMA CRUZ耳環與手環。（圖／翻攝casareal.es IG）

摩納哥親王阿爾貝二世及夏琳王妃近日一同造訪西班牙，現身馬德里皇家植物園，參觀紀念西班牙與摩納哥建立首個外交使節團150周年的紀念展覽，西班牙國王夫婦熱情接待，身為王室時尚指標人物的王后蕾蒂希亞，選戴馬德里品牌SUMA CRUZ造型搶眼的金色葉片耳環與手環，手環特別戴在前臂高處，格外醒目。





▲摩納哥夏琳王妃（右）穿約22萬元的Oscar de la Renta蕾絲洋裝亮相。（圖／翻攝casareal.es IG）

經常換穿精品服飾的摩納哥夏琳王妃，此行穿新衣，選擇淡藍色的Oscar de la Renta花卉圖騰蕾絲洋裝，細緻做工要價不菲，定價約22萬元，她搭配珍珠耳環，在此國際場合展現優雅端莊風範。

