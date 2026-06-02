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夏季清爽系3道食譜！小黃瓜涼拌、綠豆百合甜湯消暑零負擔

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記者李薇／台北報導　圖／heybiblee IG、clean_0828 IG

夏天一到，天氣悶熱、胃口變差，很多人會想吃點清爽又不厚重的料理，幫身體補水、增加蔬果攝取，也讓日常飲食更有舒適感，以下整理三款適合夏季的清涼食譜，做法簡單、味道清爽，很適合當作下午點心、輕食或晚餐配菜。

▲食材,食譜,餐點,飲食,。（圖／IG）

＃冬瓜薏仁湯

冬瓜去皮切塊，薏仁提前浸泡後放入鍋中，加水煮至薏仁變軟，再加入冬瓜一起燉煮，最後可依喜好加少量鹽調味，整體口感清淡順口，冬瓜水分多、薏仁有飽足感，很適合夏天想吃清爽湯品時準備，若想喝甜版，也可以加入少量冰糖，放涼後冷藏飲用更消暑。

＃小黃瓜涼拌木耳

小黃瓜洗淨拍碎切段，黑木耳燙熟後放涼，加入蒜末、醬油、白醋、香油與少許糖拌勻，冷藏半小時後更入味，這道料理吃起來酸香爽脆，不需要開大火久煮，也很適合沒胃口的夏天，木耳口感彈牙，小黃瓜清脆多汁，當作便當配菜或晚餐小菜都很方便。

＃綠豆百合蓮子甜湯

綠豆洗淨後加水煮滾，轉小火熬到綠豆微微開花，再加入蓮子與百合一起煮軟，最後放入少量冰糖調味即可，這款甜湯比手搖飲更清爽，也能減少過多糖分攝取，冷藏後喝起來更舒服，適合夏天午後想吃點甜又不想太負擔時享用。

關鍵字：

食材, 食譜, 餐點, 飲食

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